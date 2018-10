CHE CALDO. E LICIA...COLÒ – ALDO GRASSO: “KISS ME LICIA E’ L’ALBERTO ANGELA DELLA NATURA E CON ‘NIAGARA’, IN PRIMA SERATA SU RAI2, SI E’ PRESA UNA GRANDE RIVINCITA SU CAMILA RAZNOVICH E SU ANDREA VIANELLO CHE L’AVEVA ALLONTANATA DALLA CONDUZIONE DI “ALLE FALDE DEL KILIMANGIARO” - VIDEO

Aldo Grasso per il Corriere della Sera

licia colò

Kiss Me Licia. Licia Colò si è presa una grande rivincita su Camila Raznovich e sull' ex direttore Andrea Vianello che l' aveva allontanata senza molto garbo dalla conduzione di «Alle falde del Kilimangiaro», la versione Rai 3 di «Sereno variabile». Adesso la nostra Kiss Me Licia conduce «Niagara. Quando la natura fa spettacolo» in prima serata su Rai 2.

LICIA COLO' 3

Ha dichiarato che per lei questa occasione non è una rivincita (facciamo finta di crederle, del resto Niagara è anche la nota marca di uno sturalavandino: i nomi non sono mai innocenti) ma rappresenta invece l' opportunità per raccontare luoghi incontaminati e per parlare della difesa dell' ambiente e del rispetto degli animali. Nella terza puntata, per esempio, è partita dalle Dolomiti trentine (dove una volta c' era il mare) per andare poi nella Repubblica Ceca, nei pressi di Brno, ed entrare nelle cavità delle Grotte di Punkva e nell' abisso di Macocha profondo 139 metri.

LICIA COLO' 4

Niente studio tv, ma militanza in prima persona sul campo. A sentirla parlare di rocce dolomie (che prendono il nome dal naturalista francese Déodat de Dolomieu, il primo che studiò il particolare tipo di roccia predominante nella regione), a vederla scarpinare lungo la costa di Realmonte nell' agrigentino dove a picco sul mare appare la meravigliosa Scala dei Turchi, la famosa falesia bianca calcarea formatasi circa 5 milioni di anni fa, a seguirla su una barca nel fiume carsico, l' impressione che si prova è una e una sola: Kiss Me Licia è l' Alberto Angela della Natura.

licia colò

Il meccanismo è identico, persino le spiegazioni sembrano simili: Angela si occupa di celebrare quanto di bello ha fatto l' uomo, Colò di biasimare quanto l' uomo sta facendo contro la natura. Entrambi affrontano la materia come motivo di racconto, con trame, ruoli e funzioni. Il divulgatore è un affabulatore, per lui è quasi più importante la presenza fisica della scienza.

