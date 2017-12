CHE FINE HA FATTO LAURA EFRIKIAN? - L’EX MOGLIE DI GIANNI MORANDI RACCONTA LA SUA VITA E IL SUO AMORE CON IL CANTANTE/ATTORE/IDOLO DI FACEBOOK, IL SUCCESSO AL CINEMA INSIEME, IL MATRIMONIO ‘TROPPO GIOVANI’ E LA TRAGEDIA DELLA MORTE DELLA PRIMOGENITA, MENTRE GIANNI ERA IN FINALE CON CLAUDIO VILLA NEL PROGRAMMA ‘SCALA REALE’ - COSA FA OGGI E IN CHE RAPPORTI È CON MORANDI, CHE SI È POI RISPOSATO CON LA MITICA ANNA

Gianni Morandi è tra i cantanti italiani più amati. Oltre alle sue canzoni di lui piace un po' tutto e grazie al suo profilo Facebook nel tempo è diventato molto popolare anche tra i giovanissimi. Sui social l'interprete parla spesso della moglie Anna. Ma forse non tutti che Gianni ha avuto un grande amore nel passato. Parliamo della bellissima Laura Efrikian che con il cantante ha avuto tre figli Marco e Marianna. L’ex moglie di Gianni Morandi è da anni lontana dal mondo dello spettacolo: si occupa di pittura, viaggia, fa molta beneficenza. E non si perde una puntata de L’Isola di Pietro, la nuova fiction di Canale 5 in cui recita l’ex marito.

La nuova serie ha riscosso davvero un grosso successo e Laura, che in passato ha lavorato come annunciatrice Rai e attrice, non ha potuto fare a meno di complimentarsi con Morandi. Anche perché, a detta della Efrikian, Gianni ha finalmente imparato a recitare, tanto da commuoverla. Laura (età 77 anni) ha pubblicamente elogiato l’ex conduttore del Festival di Sanremo sul settimanale Di Più, al quale ha rilasciato aneddoti e retroscena sulla storia d’amore con l’interprete bolognese.

Al settimanale diretto da Sandro Mayer la Efrikian ha parlato anche del passato: “Era buffo e impicciato nella recitazione, ma adesso è un magnifico attore. Mi sono commossa, mi avevano detto che è bravo ma non pensavo fino a questo punto”. L'artista conosce bene il percorso professionale dell'ex marito, visto che il loro amore è nato proprio sul set. Precisamente durante le riprese del film del 1964 In ginocchio da te. Quella tra Gianni Morandi e Laura Efrikian è stata una storia importante, culminata nel matrimonio nel 1966 e nella nascita dei tre figli.

La coppia, tra le più seguite in quegli anni, ha dovuto affrontare pure un grande dolore: la perdita della primogenita Serena. La bambina è morta nel 1967, a nove ore dalla nascita, a causa di una grave crisi respiratoria. La piccola ha esalato il suo ultimo respiro mentre Morandi era in finale con Claudio Villa nel programma Scala Reale.

Superato quel momento drammatico, la coppia ha avuto la gioia della nascita di Marianna e Marco, che oggi hanno rispettivamente 48 e 43 anni (Marianna è stata tra l’altro a lungo la compagna di Biagio Antonacci). La relazione con Laura è poi terminata nel 1979. Il motivo della rottura? “Perché ci eravamo messi insieme troppo presto: io ventiquattro anni e lui venti, a quell’età non dura” ha assicurato la Efrikian. La separazione non ha cancellato quanto di bello hanno avuto Morandi e Laura tanto che l’ex attrice ha affermato: “Con lui sono stata felice”. Successivamente Gianni si è risposato con Anna Dan e ha avuto un altro figlio, mentre Laura si è allontanata dal mondo dello spettacolo.

