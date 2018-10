Da ''Chi''

1. CHICCHE DI GOSSIP

LE TENTAZIONI CONTINUANO...

CRISTIANO RONALDO IN PALESTRA

Che fine avranno fatto le coppie di “Temptation Island Vip”? Il sequel su come è andata a finire tra gli innamorati, dopo l’ultima puntata trasmessa martedì 9, potrebbe andare in onda durante alcune puntate speciali di “Uomini e donne”. Una scelta voluta fortemente da Maria De Filippi...

LA BERTÈ DA COSTANZO

Dopo la politica, un ospite rock per Maurizio Costanzo: a “L’intervista”, infatti, ci sarà Loredana Bertè, che ripercorrerà tutta la sua vita senza tralasciare nulla...

CECILIA PENSA SOLO A IGNAZIO

cristiano ronaldo kathryn mayorga

La bella Cecilia Rodriguez, dopo l’appello di Francesco Monte, che ha raccontato il loro amore dentro la Casa, era stata invitata a misurarsi con il suo ex per rincuorarlo. Ma alla fine la sorella di Belen ha detto di no, soprattutto per rispetto del compagno Ignazio Moser, con il quale sogna le nozze.

AMOROSO... TÚ SÍ QUE VALES

Ospite a sorpresa in una delle prossime puntate di “Tú sí que vales”, trasmissione che segna una media del trenta per cento di share, sarà la cantante dei record Alessandra Amoroso. Basti sapere che a poche ore dall’annuncio dell’uscita il suo nuovo album dal titolo “10”, lo scorso weeekend, ha segnato in poche ore le trentamila copie vendute.

boschi maxim 2

CR7 REAGISCE IN PALESTRA

Alle accuse di tentata violenza che in queste ore lo hanno visto coinvolto, Cristiano Ronaldo reagisce applicandosi il doppio delle ore che di solito trascorre in palestra. A Torino il record di calciatore che passa più tempo ad allenarsi apparteneva a Pjanic. Ma nell’ultimo periodo Cristiano apre e chiude i cancelli del centro sportivo e, quando arriva nella sua splendida villa, continua con sessioni di defaticamento per non pensare allo scandalo, ma soltanto al suo lavoro.

boschi maxim 1

WANDA NARA DOCET

La star delle Wags del campionato italiano, la moglie del bomber Icardi, dopo anni trascorsi senza “amiche” allo stadio, ha scelto la sua sodale (o erede?). È Claudia, la compagna di Nainggolan. Le due sono inseparabili e identiche nel modo di controllare i rispettivi compagni fuori dal campo.

IL PRINCIPE E IL CAPITANO

wanda nara 3

Non disturbate “il Principe” Francesco De Gregori durante questi ultimi weekend di sole. Al mare legge solo la biografia del suo capitano Francesco Totti in religioso silenzio.

“EMIGRATIS” SALUTA

Ufficiale: nella prossima stagione tv la trasmissione rivelazione dello scorso anno di Italia 1 “Emigratis” non ci sarà più. Per i comici Pio e Amedeo, però, nuove avventure professionali si prospettano all’orizzonte, come il debutto al Forum di Assago, con il loro spettacolo teatrale, il prossimo 3 novembre con ospiti “particolari”...

totti

2. POLITICALLY (S)CORRECT

Giulia Cerasoli per ''Chi''

PD E FI PRANZANO UNITI ALLA CAMERA

Simone Baldelli e Marianna Madia pranzano allo stesso tavolo nel ristorante della Camera dei deputati, mentre l’ex presidente della Camera Laura Boldrini si accomoda al tavolo con i colleghi di altri partiti. Tutti di opposizione. La tavola, del resto, non è forse un’ottima occasione per confrontarsi e per far fronte comune contro il governo gialloverde? I Cinquestelle infatti occupano quasi sempre la sala da pranzo senza giornalisti... chissà perché?

MARIA ELENA BOSCHI FOTOGRAFATA DA TOSCANI E RITOCCATA DA ISTITUTO LUPE

IL PD SI RITROVA DA ANDY WARHOL

Il renziano Ernesto Carbone e la minisindaca del Primo Municipio di Roma Sabrina Alfonsi (piddina anche lei) si sono ritrovati nelle sale a tema pop del vernissage della mostra di Andy Warhol al Vittoriano sotto il Campidoglio. Non ci resta che la cultura. E non è poco.

LA BOSCHI BUCOLICA

Chiacchiere in Transatlantico sulla svolta bucolica di Maria Elena Boschi immortalata da Oliviero Toscani. E si dice che abbia pure un nuovo fidanzato...

simone baldelli valeria marini mentre vede i video di patrick valeria marini seduce ivan valeria marini massaggia ivan zenga jr