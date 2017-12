A CIASCUNO IL SUO MICIONE – IN NAMIBIA I CACCIATORI DI UN’ANTICA TRIBÙ CONVIVONO CON MAESTOSI ESEMPLARI DI GHEPARDI SELVATICI, ACCOMUNATI DA UN ”RECIPROCO RISPETTO” (VIDEO)

VIDEO – IL CACCIATORE SI CUCINA LA CENA

Da http://www.dailymail.co.uk

due cacciatori di un'antica tribu?? in namibia 9

Un’incredibile serie di immagini ritrae due cacciatori di un'antica tribù in piedi accanto a un maestoso esemplare di ghepardo. Queste fotografie, scattate tra le meraviglie selvagge della riserva Naankuse Wildlife in Namibia, nel Sudafrica orientale, ci raccontano le abitudini e i costumi di questi popoli indigeni che spartiscono i propri spazi e le proprie azioni quotidiane con diverse specie di animali selvatici, molte di queste in via d’estinzione.

due cacciatori di un'antica tribu?? in namibia 8

Questi due cacciatori non sono né folli, né estremamente coraggiosi, ma sono abituati a convivere a stretto contatto con bestie feroci, accomunati da un “reciproco rispetto”.

due cacciatori di un'antica tribu?? in namibia 7 due cacciatori di un'antica tribu?? in namibia 5 due cacciatori di un'antica tribu?? in namibia 1 due cacciatori di un'antica tribu?? in namibia 2 due cacciatori di un'antica tribu?? in namibia 4 due cacciatori di un'antica tribu?? in namibia 3 due cacciatori di un'antica tribu?? in namibia 6