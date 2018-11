IL CINEMA DEI GIUSTI – BUONE NOTIZIE PER L’ITALIA: ‘DOGMAN’ E ‘LAZZARO FELICE’ AGLI ‘EFA’, GLI OSCAR DEL CINEMA EUROPEO - LE 4 NOMINATION SONO PER ENTRAMBI COME MIGLIOR FILM, MIGLIOR REGIA, MIGLIOR SCENEGGIATURA. 'DOGMAN' HA ANCHE UNA NOMINATION PER IL MIGLIOR ATTORE, MARCELLO FONTE, MENTRE 'LAZZARO FELICE' PER LA MIGLIORE ATTRICE, ALBA ROHRWACHER. ECCO CON CHI SE LA DOVRANNO VEDERE I 2 FILM ITALIANI – VIDEO

marcello forte premiato a cannes per dogman 3

Marco Giusti per Dagospia

Buone notizie per il cinema italiano. Per una volta… Dogman di Matteo Garrone e Lazzaro felice di Alice Rohrwacher sono stati candidati per quattro premi ognuno agli EFA Awards, gli Oscar del cinema europeo, con cerimonia che si svolgerà a Siviglia il prossimo 15 dicembre.

Le quattro nomination sono per entrambi come miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura. Dogman ha anche una nomination per il miglior attore, Marcello Fonte, mentre Lazzaro felice per la migliore attrice, Alba Rohrwacher. Non possiamo che esserne contenti. I due film italiani se la dovranno vedere con il polacco Cold War di Pawel Pawlikoswki, gran favorito, già premiato a Cannes per la regia, che ha ben cinque nomination, miglior film, regia, sceneggiatura e i due migliori attori, Tomasz Kot e Joanna Kulig.

edoardo pesce in dogman

LAZZARO FELICE

Ma se la vedranno anche con Girl di Lukas Dhont, tre nomination, per miglior film, miglior attore, Victor Polster, e miglior opera prima. Tra gli altri candidati al miglior film anche Border di Ali Abbasi. Marcellino Fonte avrà di fronte, oltre ai protagonisti di Girl e di Cold War, anche un candidato forte come Rupert Everett per The Happy Prince, Jakob Cedergren per The Guilty e Sverrir Gudnason per Borg/McEnroe. Alba Rohrwacher invece se la vedrà, oltre alla protagonista di Cold War, con Marie Bäumer per 3 Days in Quiberon, l’impronunciabile Halldóra Geirharðsdóttir per Woman at War, Bárbara Lennie per Petra e Eva Melander per Border.

LAZZARO FELICE

Per la miglior commedia, invece, se la vedranno La morte di Stalin dell’italo-inglese Armando Iannucci, superfavorito anche se non gradito ai russi, Diamantino di Gabriel Abrintes e Daniel Schmidt e Le sans de la fete di Eric Toledano e Olivier Nakache. Per il miglior film di animazione la gara è tra The Breadwinner di Nora Twoney, candidato anche all’Oscar, Another Day of Life di Raul De La Fuente e Damian Nenow, Zanna Bianca di di Alexander Espigares e Early Man di Nick Park.

