COME STA NADIA TOFFA? LA CONDUTTRICE ASSENTE ANCHE PER L’ULTIMA PUNTATA DE ‘LE IENE’. E NICOLA SAVINO SPIEGA: “STASERA CI GUARDA DA CASA, STA RIPOSANDO“ - LA CONDUTTRICE STA AFFRONTANDO UNA DURA BATTAGLIA CONTRO IL CANCRO COME ANNUNCIATO DA LEI STESSA LO SCORSO FEBBRAIO

Da www.ilfattoquotidiano.it

“Stasera ci guarda da casa, sta riposando“: con queste parole Nicola Savino ha aggiornato gli spettatori de Le Iene su Nadia Toffa che anche ieri sera non era presente in studio. La conduttrice de Le Iene sta combattendo una dura battaglia contro il cancro, come lei stessa aveva annunciato in trasmissione lo scorso febbraio. E con grande forza e positività, Nadia aggiorna sempre i suoi tantissimi fan attraverso i suoi profili social, cosa che stavolta non ha fatto.

Ecco perché nelle ultime ore in molti scrivono messaggi e cercano di capire qualcosa di più sulle sue condizioni di salute. Quella di domenica 20 maggio è stata l’ultima domenica della stagione de Le Iene. Chissà se Nadia deciderà di fare “un’incursione” mercoledì, durante la puntata condotta da Ilary Blasi e Teo Mammucari, o se invece occorrerà aspettare la prossima edizione del programma per vederla di nuovo in pista.

