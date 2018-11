CORONA D'ARGENTO – FURBIZIO E ASIA, "LA COPPIA PIÙ SPOSTATA E REIETTA DEL MONDO, SECONDO GRAMELLINI, INCARNANO UN CONTROSENSO: L'ATTRAZIONE DEI SIMILI. COME METTERE INSIEME EINSTEIN E LA LEVI MONTALCINI, SORDI E LA SORA LELLA, DI MAIO E MATTEO SALVINI (OPS). O VANNO DEFINITIVAMENTE A FONDO INSIEME, OPPURE SI SALVANO A VICENDA - DIO LI FA E POI LI ACCOPPA. MA CERTE VOLTE LI RESUSCITA"

Massimo Gramellini per il Corriere della Sera

asia argento e fabrizio corona

Dio li fa e poi li accoppa, diceva mia nonna, perdendosi una «i» per strada. Asia Argento e Fabrizio Corona sono la coppia più spostata e reietta del mondo. Incarnano un controsenso: l' attrazione dei simili. Come mettere insieme Einstein e la Levi Montalcini, Sordi e la Sora Lella, Di Maio e Matteo Salvini (ops). Uno scrittore banale avrebbe fatto fidanzare lei con un vegano pacifista e lui con una studiosa di quantistica.

Amori morali e costruttivi in grado di redimere. Ma la vita non giudica, per questo è così creativa. Stavolta ha creato l' imprevedibile, che a posteriori ha persino una logica: le persone che si sentono ai margini finiscono per riconoscersi.

Intendiamoci. Asia e Corona sono due emarginati di lusso. In realtà due privilegiati, iscritti fin da giovanissimi al circo delle celebrità che sforna e cestina modelli esistenziali a getto continuo. Ma la loro storia estrema parla anche a chi celebre non è, perché incarna una situazione che almeno una volta nella vita hanno sperimentato in molti. La famosa «legge dello specchio»: attiri la persona che in quel preciso momento riflette la tua anima. Se sei luminoso, attiri luce.

ASIA ARGENTO E FABRIZIO CORONA

Se sei caotico, attiri caos. Coppie del genere non si accomodano dentro un tiepido tran tran. O vanno definitivamente a fondo insieme, oppure si salvano a vicenda per uno di quegli strani miracoli di cui solo l' energia di Eros è capace. Dio li fa e poi li accoppa. Ma certe volte li resuscita.