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LAME D’ARGENTO - DARIA NICOLODI, MADRE DI ASIA ARGENTO, TORNA A TWITTARE CONTRO LA FIGLIA PER LA SUA RELAZIONE CON FABRIZIO CORONA: “MIA FIGLIA È UNA BRUNILDE. DIFFICILE PER LEI TROVARE UN UOMO GIUSTO. ANCHE NELLA MITOLOGIA NORRENA, COMPARIVA UN CAPPUCCIO E PER FORTUNA, ERA QUELLO DELL’INVISIBILITÀ”
“L’UE CI FARÀ FARE CIÒ È BENE PER L’ITALIA” - SALVINI: “LA SITUAZIONE NON E’ GRAVE. IN EUROPA NON FACCIO LA VOCE GROSSA, FACCIO IL PUNCHING BALL - I RAPPORTI CON DI MAIO? PER BERLUSCONI NON HO NIENTE DA CHIEDERE E SONO CONVINTO CHE TROVEREMO UN’INTESA SUI RIFIUTI - TIM? L’IMPORTANTE E’ NON CEDERE PIU’ INFRASTRUTTURE STRATEGICHE A POTENZE STRANIERE”
CON GUBITOSI IN TIM COSA SUCCEDE AD ALITALIA? - IN QUESTE SETTIMANE IL COMMISSARIO STAVA ELABORANDO UN PIANO ALTERNATIVO ALLA VENDITA DI ALITALIA CHE SI BASA SU UNO STOCK DI PENSIONAMENTI ANTICIPATI PER OTTENERE UN RISPARMIO SUL COSTO DEL LAVORO DI CIRCA 200 MILIONI DI EURO L'ANNO E POI L'INGRESSO DI DUE NUOVI AEREI PER IL LUNGO RAGGIO FINO A UN MASSIMO DI 8 A PARTIRE DAL 2021 - GLI SCENARI
I MELONI DI EVA - LE NUOVE “TRASGRESSIONI” DELLA 46ENNE EVA HENGER: “UNA VOLTA ERA DIFFICILE NON USCIRE LA SERA, ORA RESTO A CASA - IL SESSO? NON SI FA SOLO A LETTO E IL TEMPO PER FARLO, SE UNO VUOLE, SI TROVA SEMPRE - OGNI TANTO PENSO A MOANA, A BARBARELLA: RICORDO ANCORA IL PROFUMO CHE AVEVANO…” - GALLERY HOT
LA BUONA STELLA DI BOBONE: FIOCCO ROSA IN CASA VIERI: E’ NATA LA FIGLIA STELLA – IL RE DEI BOMBER HA ANNUNCIATO SUI SOCIAL LA NASCITA DELLA SUA PRIMOGENITA AVUTA DALLA COMPAGNA COSTANZA CARACCIOLO: "E' IL GIORNO PIU' BELLO DELLA MIA VITA"
CAFONALINO - ALL’ELISEO VA IN SCENA IL PROCESSO A KARL MARX: DOMENICO DE MASI INTERPRETA IL FILOSOFO COMUNISTA, ACCUSATO DAL PM FIAMMETTA PALMIERI - FAUSTO BERTINOTTI VESTE I PANNI DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SUL PALCO ANCHE LA PREZZEMOLINA ANNALISA CHIRICO, IL DG DELLA LUISS LO STORTO E ELISA ANZALDO - DA GIANNI LETTA A BRU-NEO VESPA: ECCO CHI C'ERA IN PLATEA...
LEGGI E GODI (INSOMMA…) CON CRISTIANA LAURO - MICHELIN PRESENTA LA GUIDA ITALIANA 2019 SENZA GROSSE NOVITÀ: CI CONFERMIAMO SECONDA POTENZA GASTRONOMICA DEL MONDO, MA È UNA GUIDA UN PO' IMMOBILE CHE NON VUOLE ESPORSI. E TRA I RISTORANTI CON UNA STELLA, SI NOTANO DISTANZE SIDERALI - ULIASSI A SENIGALLIA NUOVO ARRIVATO TRA I TRE STELLE. COSÌ ARRIVIAMO A 10, QUANTO LA SOLA PARIGI… - CRACCO, CANNAVACCIUOLO, ARMANI: CHI SALE E CHI SCENDE
IL DESTINO DELL'INTESTINO - EMIGRARE E ANDARE A VIVERE IN UN ALTRO PAESE CAMBIA IL MICROBIOMA, CIOÈ TUTTI QUEI BATTERI CHE SI TROVANO NEL NOSTRO INTESTINO, PER ACQUISIRE QUELLI DEL NUOVO PAESE DI RESIDENZA, INSIEME AD ALCUNE DELLE SUE MALATTIE PIÙ COMUNI - MA I NUOVI MICROBI NON SONO SUFFICIENTI A COMPENSARE LA PERDITA DI QUELLI NATIVI E…