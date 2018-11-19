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SE LA SITUAZIONE POLITICA DOVESSE PRECIPITARE PER COLPA DELLA CRISI ECONOMICA E DELLO SCONTRO CON L’EUROPA È GIÀ PRONTA LA VIA DI FUGA: L'ELECTION DAY. L'IPOTESI CIRCOLA TRA PALAZZO CHIGI E IL QUIRINALE (I GIURISTI HANNO SCOVATO UNA NORMA CHE LO CONSENTE) - IL DILEMMA DI SALVINI: ROMPERE CON DI MAIO PER TENTARE UN GOVERNO DI CENTRODESTRA CON BERLUSCONI OPPURE CONTINUARE A FARE BUON VISO A CATTIVO GIOCO?
VENI, VIDI, MA NON VINCI: GUBITOSI COME PRIMA MOSSA LICENZIA IL CAPO DELLA COMUNICAZIONE TIM CHE FU SCELTO DA GENISH E VIVENDI. DAL GRUPPO PARLANO DI ''ESECUZIONE SOMMARIA'' PRIMA DELL'INCONTRO DEI TOP MANAGER DEL GRUPPO - IL NUOVO AD PER ORA ASSUME L'INTERIM DELLE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
“SNIFFAVO SEI STRISCE DI COCAINA AL GIORNO” – MEL B RACCONTA LA VITA SREGOLATA QUANDO ERA GIUDICE A ''X FACTOR'': “ERA L'UNICA COSA CHE MI FACESSE ANDARE AVANTI NELLA CONVIVENZA CON IL MIO EX MARITO. LA DROGA ANNEBBIAVA IL DOLORE” – HA ANCHE TENTATO IL SUICIDIO: “IL MIO EX AVEVA UN ARCHIVIO DI VIDEO HOT, POTEVA ROVINARMI. VOLEVO MORIRE E HO INGERITO 200 ASPIRINE...”
ASTORI POTEVA ESSERE SALVATO? IL DIFENSORE DELLA FIORENTINA UCCISO DA UNA MALATTIA INVISIBILE CHE COLPISCE GLI ATLETI E CHE NEL 20% DEI CASI NON LASCIA TRACCE CHIARE - SI TRATTA DELLA STESSA PATOLOGIA CHE IN PASSATO AVEVA STRONCATO IL NUOTATORE DALL'AGLIO E IL CALCIATORE MOROSINI
CAFONALINO - ALL’ELISEO VA IN SCENA IL PROCESSO A KARL MARX: DOMENICO DE MASI INTERPRETA IL FILOSOFO COMUNISTA, ACCUSATO DAL PM FIAMMETTA PALMIERI - FAUSTO BERTINOTTI VESTE I PANNI DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SUL PALCO ANCHE LA PREZZEMOLINA ANNALISA CHIRICO, IL DG DELLA LUISS LO STORTO E ELISA ANZALDO - DA GIANNI LETTA A BRU-NEO VESPA: ECCO CHI C'ERA IN PLATEA...
LEGGI E GODI (INSOMMA…) CON CRISTIANA LAURO - MICHELIN PRESENTA LA GUIDA ITALIANA 2019 SENZA GROSSE NOVITÀ: CI CONFERMIAMO SECONDA POTENZA GASTRONOMICA DEL MONDO, MA È UNA GUIDA UN PO' IMMOBILE CHE NON VUOLE ESPORSI. E TRA I RISTORANTI CON UNA STELLA, SI NOTANO DISTANZE SIDERALI - ULIASSI A SENIGALLIA NUOVO ARRIVATO TRA I TRE STELLE. COSÌ ARRIVIAMO A 10, QUANTO LA SOLA PARIGI… - CRACCO, CANNAVACCIUOLO, ARMANI: CHI SALE E CHI SCENDE
IL DESTINO DELL'INTESTINO - EMIGRARE E ANDARE A VIVERE IN UN ALTRO PAESE CAMBIA IL MICROBIOMA, CIOÈ TUTTI QUEI BATTERI CHE SI TROVANO NEL NOSTRO INTESTINO, PER ACQUISIRE QUELLI DEL NUOVO PAESE DI RESIDENZA, INSIEME AD ALCUNE DELLE SUE MALATTIE PIÙ COMUNI - MA I NUOVI MICROBI NON SONO SUFFICIENTI A COMPENSARE LA PERDITA DI QUELLI NATIVI E…