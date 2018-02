COSE MAI VISTE - IL MOMENTO IN CUI UN DELFINO DA' ALLA LUCE IL SUO CUCCIOLO, NELLO ZOO DI CHICAGO, DOPO UNA GRAVIDANZA DI 12 MESI - SI VEDE LA MADRE AIUTARE IL PICCOLO DELFINO A NUOTARE IN SUPERFICIE PER PRENDERE IL PRIMO RESPIRO - (VIDEO)

Dagotraduzione dal "Daily Mail"

ZOO DI CHICAGO IL PICCOLO DELFINI NATO IN CATTIVITA

Il momento in cui un delfino dà alla luce il suo cucciolo, nello zoo di Chicago, è stato immortalato da alcuni fantastici scatti. Si vede la madre aiutare il piccolo delfino a nuotare in superficie per prendere il primo respiro.

L'ultimo arrivato allo zoo di Brookfield è nato la scorsa settimana, dopo un travaglio di due ore. Il video mostra Allie - il delfino madre - contorcersi nell'acqua mentre spunta la coda del cucciolo affiancata da un altro delfino femmina che la segue da vicino.

Nonostante il piccolo delfino sia in buone condizioni, i prossimi 30 giorni saranno cruciali per il giovane delfino e sua madre. "Siamo incoraggiati visto il comportamento di Allie e del neonato - ha detto Rita Stacey della Chicago Zoological Society - Tuttavia, dobbiamo essere cauti dato che i primi 30 giorni sono estremamente critici nella vita di un delfino".

Da quando è iniziata la gravidanza, 12 mesi fa, il delfino Allie è stato monitorato da vicino ed è stato sottoposto a ecografie periodiche per controllare i progressi del nascituro.

Durante il suo travaglio Allie non è stata sola: con lei c'era un'altra femmina, Tapeko, che ha avuto diversi cuccioli in passato e ne avrà un altro entro la fine dell'anno.

Lo zoo ha sospeso le esibizioni dei delfini in attesa che le condizioni di Allie e del suo cucciolo si stabilizzino. Ci vorrà un po' prima che l'ultimo arrivato faccia il suo debutto in pubblico ma gli addetti del Brooksfield Zoo non vedono l'ora di portarlo "in scena".