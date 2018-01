IL DEEP FAKE DI KATY PERRY (ATTENZIONE: IMMAGINI PORNO)

IL DEEP FAKE DI SCARLETT JOHANSSON (ATTENZIONE: IMMAGINI PORNO)

Estratti dall’articolo di Samantha Cole per https://motherboard.vice.com/it/article/bjye8a/fakeapp-deepfake-porno-intelligenza-artificiale-reti-neurali

(…) La pratica di creare dei porno fake grazie al supporto dell'intelligenza artificiale si è diffusa a dismisura. Sempre più persone stanno creando porno fake di celebrità grazie al machine learning, e i risultati stanno diventando sempre più convincenti. Un altro redditor ha creato una app specificamente progettata per permettere agli utenti senza una laurea in informatica di creare questi porno fake. Tutti gli strumenti di cui qualcuno ha bisogno per creare questi video sono gratis, disponibili rapidamente e sono accompagnati da un set di istruzioni perfette per accompagnare i novizi nei primi passi del processo.

Due mesi fa, poco dopo che Motherboard aveva pubblicato quell'articolo, deepfakes ha creato un subreddit che porta il suo nome e l'ha dedicato al suo hobby preferito. In questo breve periodo ha raccolto oltre 15.000 iscritti. Nella community, la parola "deepfake" è ora un termine utilizzato per definire i video fake generati attraverso le reti neurali che deepfakes stesso ha creato per primo.

Un altro utente, chiamato 'deepfakeapp,' ha creato FakeApp, un'applicazione user-friendly che permette a chiunque di ricreare questi video partendo da qualunque video di partenza. La app è basata sull'algoritmo di deepfakes, ma deepfakeapp ha creato FakeApp senza l'aiuto del deepfakes originale. Ho scritto a deepfakes, ma non ha risposto alla mia richiesta di commento circa la novella popolarità della sua creazione.

scarlett johansson 4

A inizio gennaio, poco dopo che Motherboard ha pubblicato il primo articolo sui deepfake, ho chiamato Peter Eckersley, chief computer scientist della Electronic Frontier Foundation, per parlare con lui delle implicazioni di questa tecnologia sulla società: "Penso che ci vorrà davvero poco perché questa tecnologia si diffonda," mi ha spiegato, aggiungendo che i deepfake al tempo erano piuttosto difficili da creare. "Puoi creare dei video fake grazie alle reti neurali oggi, ma le persone continueranno a essere capaci di distinguere il falso dal vero guardando attentamente, e molte delle tecniche utilizzate sono ancora abbastanza avanzate. Tra un anno o due non sarà più così, sarà tutto molto più semplice."

