CREATIVITÀ DA PUSHER – COME TI NASCONDO LA COCA: LE SCOPERTE PIÙ INCREDIBILI DEI DOGANIERI - DAI CLASSICI NOCI DI COCCO, ARACHIDI O PALLE DA BOWLING ALLE ZANNE DI ELEFANTE

Da http://www.lefigaro.fr

un gigantesco sistema di doppi fondi per trasportare droga armi e prodotti contraffatti

Cocaina in noci di cocco, in strane "sardine" in scatola, in arachidi o palle da bowling. Avorio dipinto di nero e trasformato in ebano. Ma non solo. A volte i doganieri vengono messi alla prova dall’interminabile ingegnosità dei contrabbandieri. E alcune delle loro scoperte sono davvero insospettabili…

trafficanti d avorio

In Guyana, un “mulo” si finge disabile e cerca di trasportare 15 chili di cocaina nascosti nella sedia a rotelle. Dall’Africa sono state scoperti 100 chili di squame di pangolino tra i croccantini per cani. Si tratta di una specie protetta di piccoli mammiferi, i formichieri squamosi, apprezzati dagli asiatici per le presunte proprietà medicinali. Oppure zanne di elefante in una statua cava. Dal Sudamerica arrivano in Europa dipinti e tavole imbottite di cocaina.