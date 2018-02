18 feb 2018 09:20

CRIBBIO, ME L’HA TIRATA SUI DENTI – PAURA PER ELTON JOHN COLPITO ALLA BOCCA DA UNA COLLANA DURANTE LO SHOW – "CROCODILE ROCK" HA INTERROTTO PER QUALCHE MINUTO L'ESIBIZIONE PER CONTROLLARE SE L’OGGETTO GLI AVESSE PROCURATO DANNI AI…- VIDEO