IN CU*O ALLA BALENA – UN PESCATORE VEDE IL CETACEO IMPIGLIATO NELLA RETE CHE RISCHIA DI MORIRE E NON CI PENSA SU DUE VOLTE: SI TUFFA E… - ECCO COME E’ FINITA – VIDEO-
CORONA, SESSO D’ARGENTO - “LE HO PRESO LA TESTA TRA LE MANI, L'HO MESSA SUL TAVOLO E ABBIAMO FATTO UN AMORE BELLISSIMO. SARÀ DURATO UN'ORA” - OSPITE DI ‘VERISSIMO’ ‘FURBIZIO’ RACCONTA LA PRIMA VOLTA CON ASIA: “LE HO SCRITTO UNA DEDICA: TU SEI DIO. E A ME PIACEREBBE TORNARE A CREDERCI DI NUOVO" – ILARY? HA SBAGLIATO, TOTTI E’ D’ACCORDO CON ME - E POI SILVIA PROVVEDI ("NON E’ SANTA MARIA GORETTI") E LO STRANO FURTO SUBITO: LA MIA MIGLIORE AMICA HA APERTO LA PORTA AI LADRI…
TRUMP E MACRON: DOPO LE SCINTILLE, SCOPPIA LA PACE – IL PRESIDENTE FRANCESE: "C’E’ STATA UN’INCOMPRENSIONE. NON PARLAVO DI ESERCITO EUROPEO MA DI CYBERSPAZIO" – IL CLIMA TESO NON RIGUARDA LE DUE FIRST LADY: BRIGITTE ACCOGLIE MELANIA ALL'ELISEO CON BACI E ABBRACCI….
IMPICCARSI AI NUMERI (SBAGLIATI) DI BRUXELLES - LA COMMISSIONE HA TOPPATO LE ULTIME 14 PREVISIONI, E ORA CI DICE CHE L'ITALIA L'ANNO PROSSIMO NON CRESCERÀ COME PREVISTO DAL GOVERNO E CHE IL DEFICIT SARÀ PIÙ ALTO. NELL'ULTIMO LUSTRO CI HANNO AZZECCATO SOLO UNA VOLTA
“PER NON IMPAZZIRE, VOGLIO LAVORARE” – BOSSETTI, CONDANNATO ALL’ERGASTOLO PER L’OMICIDIO DI YARA, CHIEDE IL TRASFERIMENTO NEL CARCERE DI BOLLATE: “VORREI ANDARE IN UN PENITENZIARIO IN CUI POTER ESSERE UTILE A QUALCOSA” (A BOLLATE POTREBBE LAVORARE, COSA CHE A BERGAMO NON E’ POSSIBILE)
"APOCALISSE" DOVEVA ESSERE E "APOCALISSE" (DI PIOGGIA) E’ STATA – TEMPESTA A BUENOS AIRES, RINVIATO IL SUPERDERBY BOCA-RIVER, ANDATA DELLA FINALE DI COPPA LIBERTADORES, LA CHAMPIONS SUDAMERICANA - SI GIOCHERA’ DOMANI ALLE 16 (LE 20 ITALIANE) – LA 'BOMBONERA', TEMPIO DEL BOCA, RIDOTTO A UN PANTANO: "E’ CADUTA PIU’ ACQUA OGGI CHE IN TUTTO L’ANNO” - VIDEO
LUCI AL COTRONEON - SVESTITI I PANNI DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI GIORNALISMO LUISS, ROBERTO COTRONEO È PRONTO A RITUFFARSI NELLA TRINCEA DELLA STAMPA CHE CONTA - DA MARCELLO SORGI A ANDREA VIANELLO, DA MARINO SINIBALDI (RIBATTEZZATO ‘SINIBALDO’) A PIER LUIGI CELLI FINO A FRANCA LEOSINI: ECCO CHI C’ERA ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL SUO MEMOIR “NIENTE DI PERSONALE”
GIOIELLI FERROVIARI – PER MOLTI SONO SOLTANTO UN PUNTO DI PARTENZA O DI ARRIVO, MA ALCUNE STAZIONI SONO DELLE MERAVIGLIE ARCHITETTONICHE CHE MERITANO MOLTO DI PIÙ DI UN SEMPLICE SGUARDO DISTRATTO – ECCO LE DIECI PIÙ BELLE D’EUROPA: UNA È ANCHE IN ITALIA…
GUARDATE IL TELEFONINO QUANDO SIETE A LETTO? FATE MOLTA ATTENZIONE. L’USO DELLO SMARTPHONE PRIMA DI ANDARE A DORMIRE NON SOLO PEGGIORA IL VOSTRO SONNO E PROVOCA DANNI ALLA RETINA, MA HA EFFETTI NEGATIVI ANCHE SULLA PELLE – LA LUCE BLU CREA DANNI AL VOLTO, ACCRESCENDO LE RUGHE, LE OCCHIAIE E…