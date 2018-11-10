IN CU*O ALLA BALENA – UN PESCATORE VEDE IL CETACEO IMPIGLIATO NELLA RETE CHE RISCHIA DI MORIRE E NON CI PENSA SU DUE VOLTE: SI TUFFA E… - ECCO COME  E’ FINITA – VIDEO

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da www.lettera43.it

 

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Quando ha visto una grossa megattera in difficoltà perché impigliata in una rete Sam Synstelien non ci ha pensato su due volte: si è tuffato nelle acque di Morro Bay (California), è salito in groppa al cetaceo e ha provato a liberarlo. Il filmato è stato filmato da un amico presente sulla barca. Dopo non poche difficoltà alla fine la rete è stata tagliata e Sam è tornato a bordo illeso.

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