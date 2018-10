17 ott 2018 18:01

DAGO E COSTANZO A ''CARTABIANCA'' (VIDEO) TOCCANO IL 6,4% (MEDIA PROGRAMMA: 5,2%) - FLORIS CON RENZI ARRIVA ALL'8,2% - PROIETTI CHIUDE IN RIALZO (19,1%) CONTRO LA NATIONS LEAGUE SU CANALE5 (12,4%) - PALOMBA (5,7-5,8%) VS GRUBER (8%) - 'FORUM' (18,1%) VS ISOARDI (11,7%) - NON BASTA IL BACIO TRA TIMPERI E FIALDINI (13,3-14,5%) A BATTERE LA CORAZZATA D'URSO (18,3-19,2%) - BRU-NEO (12,2%)