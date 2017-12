marco ferri gran hermano vip

Alberto Dandolo per ‘Oggi’

MARCO FERRI E QUELL' INTIMA AMICIZIA CON LELE MORA...

Secondo I soliti ben informati nel cast della prossima edizione dell' Isola dei Famosi ci sara' anche il modello semisconosciuto Marco Ferri, figlio del piu' noto Riccardo, ex giocatore dell' Inter. In pochi ricordano pero' che l'aitante Marco e' stato per anni uno dei piu' fidati ed intimi amici di Lele Mora. Non ci sara' mica lo zampino dell'agente delle star in questo inaspettato ingaggio? Ah, saperlo...

I VERTICI RAI SOGNANO ANTONELLA CLERICI A DOMENICA IN

Il flop della Domenica In firmata Cristina e Benedetta Parodi e' cosa acclarata. E' noto anche che quest' ultima miri a diventare la nuova regina della Prova del Cuoco. Ma cosa davvero invece vorrebbero I vertici di Viale Mazzini? Si mormora che sognino uno sbarco in pompa magna della Clerici nel pomeriggio festivo di Rai 1. L' effervescente Antonellina si fara' tentare da questa eventuale nuova opportunita'? E se si, Cristina che dove e come verra' ricollocata?

MARA MAIONCHI SBARCA A RTL102.5

Dopo il clamoroso successo di X Factor dove e' rientrata come giudice dopo alcuni anni di assenza, Mara Maionchi sta vivendo una seconda giovinezza. Si dice sia assai corteggiata da molte reti televisive e che per lei siano in arrivo importanti novita'. La prima intanto e' il suo fresco ingaggio a Rtl 102.5. La irriverente Mara infatti da gennaio prendera' parte una volta alla settimana al programma cult Miseria e Nobilta' con il Conte Gale' e Paolo Cavallone.

ELISA ISOARDI METTE A DIETA IL SUO SALVINI

Il rapporto tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini sta procedendo a gonfie vele. I due infatti nell'ultimo periodo sembrano sempre piu' innamorati e in sintonia. L' unico ostacolo tra loro? La bilancia! Il segretario della Lega infatti pare abbia preso piu' di qualche kilo e che la salutista fidanzata sia corsa subito ai ripari obbligandolo ad una rigidissima dieta. Il politico padano rispettera' le nuove regole alimentari? Ah, saperlo...

I SEGRETI DELLA NUOVA FIAMMA DI LAPO ELKANN CRISTINA SARACINO

Lapo Elkann negli ultimi tempi ha ritrovato nuovo smalto e nuovi equilibri. Merito forse anche della sua ultima fiamma, la modella pugliese Cristina Saracino. La statuaria Cristina rinnega pero' una esperienza legata al suo passato: la fallimentare partecipazione a Miss Italia nel 2008. Guai infatti a ricordarle di essere stata una reginetta di bellezza mancata. Come mai? Ah, saperlo...

INDOVINELLI

La procace prezzemolina tv in pole per l' Isola dei Famosi e' molto nervosa. Pare che abbia preso molto male la possibile partecipazione al reality di una controversa ereditiera sua nemica giurata. Di chi stiamo parlando?

Si mormora che la burrosa comica tv sia ai ferri corti con il marito. Si dice anche che abbia messo gli occhi su un aitante conduttore radiofonico. Chi e'?

Gira voce che una bionda ex letterina sia assai gelosa del suo bel compagno. E a ragione! Pare che lui si posi spesso su molti altri "fiori"...

