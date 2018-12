DENTE CARIATO – L’ULTIMA SCENEGGIATA DI “FURBIZIO” CORONA: PERDE UN DENTE AL RISTORANTE, LO RECUPERA NELLA SPAZZATURA E SE LO RIMETTE A POSTO. TUTTO FILMATO DAL FIDO PARPIGLIA E POSTATO CON LA SOLITA FUFFA MOTIVAZIONALE: “VOLERE È POTERE, QUANDO FISSI UN OBIETTIVO RIESCI IN QUELLO CHE FAI” – VIDEO: QUANDO PER MOSTRARE I GIORNI DURI DEL CARCERE SI TOLSE LA DENTIERA DA COSTANZO. POI SI SCOPRÌ CHE ERA UNA MARCHETTA AL DENTISTA

Domenico Zurlo per www.leggo.it

Ha perso un dente nel piatto, lo ha recuperato dalla spazzatura e se lo è rimesso a posto tra lo stupore dei clienti del ristorante: l'ultima avventura di Fabrizio Corona è stata da lui condivisa direttamente sulle sue pagine social, con tanto di post motivazionale. «Volere è potere, quando fissi un obiettivo e ci metti tutto te stesso per raggiungerlo e nel tuo DNA hai la vittoria, riesci in tutto quello che fai. Questa ne è stata la dimostrazione».

Un testo che sembrerebbe un trionfo, se non fosse che la sua ultima 'vittoria' non è un’assoluzione in tribunale o il boom di vendite del suo nuovo marchio, o chissà quale successo lavorativo o personale, ma un episodio avvenuto all’ex paparazzo proprio ieri sera. Episodio ai limiti del raccapricciante: Corona, mentre era in un ristorante insieme ad alcuni amici, masticando la sua cena ha infatti perso proprio un dente. Il cameriere, portando via il piatto, ha gettato via gli avanzi, dente compreso: quando Corona si è accorto di quanto era successo, tra le risate dei commensali, ha voluto reagire.

Così - come documenta il video girato dal giornalista Gabriele Parpiglia, grande amico di Fabrizio - ha preso una decisione rapida quanto scomoda: si è alzato dal tavolo ed è corso in cucina, per chiedere indietro il suo dente. Fino a ritrovarlo nella spazzatura (le immagini sono inquietanti), riprenderlo, lavarlo e rimetterlo in bocca. Una caccia al tesoro sotto gli occhi dei clienti del ristorante, che hanno assistito perplessi all’ultima giocata di Corona, sempre felice di mettersi in mostra, sui social come nella sua vita reale, che dev'essere davvero tutto fuorché noiosa.

