LA DIFFICOLTÀ DI SCOPARE QUANDO SI È BRAD PITT: ''CIAO SONO WILLIAM, ESCI CON ME?''. L'ATTORE A QUANTO PARE SI PRESENTA CON IL SUO VERO NOME ALLE DONNE CHE CONOSCE NEI LOCALI, PER SMORZARE LA LORO ANSIA DA PRESTAZIONE (NEL SENSO CHE NON VEDONO L'ORA DI PRESTARGLIELA)

Barbara Berti per ''il Giorno - La Nazione - il Resto del Carlino''

brad pitt

«Piacere, mi chiamo William». Il 2018 di Brad Pitt è iniziato nel segno del rinnovamento e dell' anonimato. L' attore e produttore americano, 54 anni compiuti lo scorso 18 dicembre, dopo il divorzio da Angelina Jolie ha deciso di lasciarsi definitivamente il passato alle spalle e guardare avanti. La sua nuova vita da single si divide tra flirt e i figli.

brad pitt su gq nei parchi

Secondo "Page Six", il divo di Hollywood, da qualche tempo, usa il primo nome di battesimo, ovvero William - il nome completo è, infatti, William Bradley Pitt - per presentarsi quando incontra una donna. Come nel caso di una bionda conosciuta in una caffetteria di Los Angeles. "Page Six" racconta che la giovane sarebbe stata al gioco, rispondendo così: «Io sono Lydia, piacere, tu però non hai la faccia da William, sembri più un Bradley». I due avrebbero intrapreso una piacevole chiacchierata e poi avrebbero lasciato il locale separatamente.

brad pitt angelina jolie

Difficile passare inosservati quando sei un sex symbol del calibro di Brad Pitt ma l' attore sembra avere dimenticato la sua popolarità, almeno per quando riguarda la "caccia" alle "girl". Lo scapolo d' oro, infatti, è ufficialmente su piazza. Ma William Pitt sceglie "prede" comuni, lontane dal mondo dello spettacolo.

brad pitt

Secondo quando racconta una fonte anonima a "E!News", il bel Pitt «ha avuto qualche appuntamento, ma niente di serio. È complicato per lui rimettersi in gioco. E al momento non è una sua priorità». Ma il Brad triste e depresso dopo l' addio della Jolie è ormai solo un ricordo.

brad pitt jennifer aniston

«È uno che flirta per natura che sa fare l' uomo di quelli che ti tengono la porta aperta e ti fanno passare» racconta sempre "E!News". Del periodo "buio" sono rimasti solo la passione per l' arte e la scultura, hobby che coltiva ancora. La priorità di Pitt, comunque, sono i figli. Infatti, secondo "Page Six", la star di "Troy" è ben concentrato sul rapporto con i suoi sei figli - Pax, Maddox, Knox, Vivienne, Shilon e Zahara - che vorrebbe vedere più spesso. «L' intera situazione è un intero work in progress ed è molto delicata. Lui ne parla molto» riporta "Page Six" ricordando che adesso l' attore frequenta un gruppo di vecchi amici, molti dei quali non fanno parte dello showbiz.

BRAD PITT E SELENA GOMEZ brad pitt e gwyneth paltrow brad pitt ai golden globes