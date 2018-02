ELISABETTA RITORNA SUL LUOGO DEL SOFFRITTO - “CHI” SORPRENDE ANCORA LA GREGORACI A PARMA, DOVE VIVE FRANCESCO BETTUZZI, L’IMPRENDITORE CHE SI DICE LE FACCIA BATTERE IL CUORE - MA SE IL LORO È SOLO UN RAPPORTO DI LAVORO (LEI È LA TESTIMONIAL DELLA SUA LINEA COSMETICA) PERCHÉ LA SOUBRETTE SI PREOCCUPA TANTO DI NASCONDERSI?

Gabriele Parpiglia per “Chi”

A un mese e mezzo dalla separazione tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci la vita di entrambi sta prendendo strade diverse. Soprattutto quando i due sono lontani da Montecarlo, dove vivono (in case diverse). Da un lato c’è Elisabetta, che dopo una fugace apparizione a Milano al party di Alessandro Martorana, il sarto dei vip (la sua prima uscita da single), è stata poi nuovamente sorpresa da “Chi” in quel di Parma.

Un luogo ormai del cuore per lei, visto che ci vive e ci lavora Francesco Bettuzzi, l’uomo che, a quanto si dice, le fa battere il cuore. Ma se il loro è solo un rapporto di lavoro (lei è la testimonial della sua linea cosmetica) perché la Gregoraci si preoccupa tanto di nascondersi?

Dall’altro lato c’è Briatore, che in questo periodo post-separazione ha deciso di dedicare tutte le sue attenzioni al figlio, Nathan Falco. E così, Flavio ha portato il suo bimbo in montagna per una breve vacanza, a Limone Piemonte. Momenti di assoluta felicità per loro, infatti l’imprenditore ha scritto sui social: «Siamo in cima al mondo».

