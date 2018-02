FARE GLI ASCOLTI COL CULO (LE INCHIESTE) DEGLI ALTRI - MENTANA MANDA IN ONDA IL SERVIZIO (INTEGRALE!) DI FILIPPO ROMA SUI RIMBORSI GRILLINI, LO STESSO CHE LE ‘IENE’ NON HANNO POTUTO TRASMETTERE A CAUSA DELLA RIDICOLA PAR CONDICIO. E LO FA SENZA CHIEDERGLIELO E PROPRIO MENTRE C'E' IL PROGRAMMA DI PARENTI SU ITALIA1 - IL SUO SOLITAMENTE MOSCIO ‘BERSAGLIO MOBILE’ PASSA DAL 3 AL 4,5% DI SHARE… (VIDEO)

Mentana: ''Non gliel'abbiamo neanche chiesto, ma abbiamo trasmesso l'inchiesta delle Iene''

DAGONEWS - Come sapete, le Iene con un servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti hanno scoperchiato la truffa dei rimborsi a 5 stelle. Quell'inchiesta ha causato un terremoto politico, e fatto rotolare molte teste nel Movimento.

enrico mentana

Peccato che ‘Le Iene’, a causa della ridicola legge sulla par condicio – solo i programmi curati da una testata giornalistica possono parlare di politica nel periodo prima delle elezioni – non abbiano potuto mandare in onda il loro scoop, finito invece su tutti i giornali, siti e altri programmi tv.

i furbetti del bonifico le iene su m5s 3

Ma nessuno era arrivato alle vette di Chicco Mentana: ieri sera, proprio mentre era in onda la nuova puntata delle Iene, nel suo Bersaglio Mobile ha trasmesso - integrale! - tutto il servizio di Filippo Roma, senza neanche aver chiesto l’autorizzazione al programma di Italia1. Strano, visto che è stato pubblicato sul sito delle Iene domenica sera, e dunque non è mancato il tempo per alzare il telefono e chiedere il favore di prendere i contenuti di una rete rivale per usarli contro quella stessa rete.

Alla fine del servizio, il para-guru Chicco (fatichiamo a ricordare l’ultima volta in cui il TgLa7 ha tirato fuori una notizia) si è limitato a dire: “L’abbiamo preso dal web, anche se non l’avevamo chiesto, ringraziamo Parenti, la rete e Mediaset”. E grazie a questo comodo trucco, il programma è passato dal 3 al 4,5% di share nei 20 minuti in cui si è parlato del servizio delle Iene…

i furbetti del bonifico le iene su m5s 1 filippo roma delle iene becca carlo martelli filippo roma delle iene becca carlo martelli filippo roma delle iene becca andrea cecconi filippo roma delle iene becca andrea cecconi i furbetti del bonifico le iene su m5s 2