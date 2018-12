6 dic 2018 19:16

FELTRI REPLICA A MUGHINI: ''CARO DAGO, GIAMPIERO DICE CHE SAREI STIZZITO PERCHÉ MIO FIGLIO MATTIA HA RICEVUTO UN IMPORTANTE PREMIO. NON ESISTE. L'HO LODATO E BASTA. MA CIÒ NON MI IMPEDISCE DI CONSTATARE CHE “È GIORNALISMO” SIA STATO SEMPRE ASSEGNATO A UOMINI GRADITI ALLA SINISTRA. SE NON FOSSE COSÌ LO AVREBBE PRESO ANCHE MUGHINI, CHE È BRAVISSIMO, MA NON AVENDO LUI UNA PROLE, NON SA CHE…''