Giuseppe Candela per Dagospia

A poche ore dal debutto Fiorello arriva in sala stampa e un semplice saluto ai giornalisti diventa in pochi minuti un piccolo show. Lo showman siciliano scherza con la sua, ormai nota, ansia da prestazione: “Non sai mai se sei all’altezza, l’ansia da prestazione è il mio difetto di fabbrica. Il messaggio di Claudio (Baglioni, ndr) mi ha convinto, l'ho letto e ho detto perché no? Posso dirvi che inizierò leggendo quel messaggio, proverò a fare un numero con un messaggio di Whatsapp, da lì parte tutto."

Dopo sedici anni torna sul palco dell'Ariston e non esclude di presenziare in più blocchi: "Appena inizio dico chi voto così creo scompiglio- scherza con i giornalisti- ho preparato poco, molto poco. Claudio provava una canzone, una delle mie preferite che piace a me e Antonio Ricci, potrei uscire anche alle 22.20. Bisogna riempire il vuoto lasciato dalla Pausini, vado a provare almeno il microfono. Non mi esibirò sul red carpet, ma potrei cantare: non so quanto farò. È da tanto che mi manca questo palco."

Fiorello poi fa ascoltare ai giornalisti una nota vocale del dottor Fusi che testimonia i problemi vocali di Laura Pausini e anche una della cantante di Solarolo. Un modo indiretto per rispondere alle allusioni delle ultime ore, visto che secondo alcuni la presenza della Pausini era saltata per non essere oscurata dal ciclone Fiorello.

Dopo l'ospitata tornerà in Rai con un programma tutto suo? "Dipende da come va stasera: se va male mi gioco la carriera, saluto tutti e faccio solo i live. Sono l'uomo più insicuro della terra".

Prima di lasciare la sala stampa ricorda la sua partecipazione al Festival di Sanremo come cantante, quella del 1995 con "Finalmente tu": "All'epoca ero come Fedez, la Ferragni e tutti gli altri messi insieme. Arrivai quinto. Ricordo che dissero: 'Carriera finita'. E la pressione. La canzone era bellissima, comunque. Ancora la si canta in qualche piano bar... Ne esistono ancora alcuni. Poi ho fatto un paio di ospitate con Baudo e la Carrà".

