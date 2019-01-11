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FLASH! E' ONLINE IL CRUCI-DAGO DI QUESTA SETTIMANA: METTETEVI ALLA PROVA CON LE DEFINIZIONI DI BIG BONVI. AVETE SEGUITO LE NOTIZIE DEGLI ULTIMI GIORNI? SIETE SICURI DI ESSERE AGGIORNATI? NON RESTA CHE SCOPRIRLO...-
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ERA DAVVERO ARRABBIATO PAOLO BONOLIS QUANDO HA RIFILATO UNO SCHIAFFETTO AL VALLETTO SVEDESE DANIEL NILSON, “COLPEVOLE” DI AVER RISO DAVANTI A UN ERRORE DI LUCA LAURENTI? MACCHÉ, ERA UNA GAG - E POI IL MODELLO È “DI CASA”: È FIDANZATO CON LA FIGLIA DI LUCIO PRESTA, BEATRICE - L’AGENTE DEI VIP HA TROVATO UN LAVORO AL “GENERO” NEL PROGRAMMA DEL SUO ASSISTITO, BONOLIS… - VIDEO
FLASH! - SI PARLA DI UN VERTICE DI MAGGIORANZA IN AGENDA DOMANI SERA A PALAZZO CHIGI PER SBROGLIARE LE INNUMEREVOLI RISSE GIORNALIERE TRA LEGA E M5S...
BUON ANNO UN CORNO: IL 2019 RISCHIA DI ESSERE UN ANNO DI DOLORI - LA PREVISIONE DI UNA CRESCITA DELL'1%, INDICATA DAL GOVERNO DOPO L'ACCORDO CON L'EUROPA SULLA MANOVRA (INIZIALMENTE ERA L'1,5%), SEMBRA ORMAI COMPROMESSA - GIÀ A FINE DICEMBRE L'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO AVEVA INDICATO UN OBIETTIVO PIÙ BASSO, LO 0,8% - ORA GLI ALGORITMI ANDRANNO FATTI GIRARE CON I NUOVI DATI…
DIAMOCI UN TAGLIO - ELISA ISOARDI INIZIA IL 2019 CON UN NUOVO LOOK E UN NUOVO HAIR STYLIST - LA PRESENTATRICE È CORSA DA MICHEL, NEL SUO SPETTACOLARE SALONE- BAZAR IN VIA SISTINA PER UNA SFORBICIATA ALLE CHIOME - GLI ADDETTI AI LIVORI SOSTENGONO CHE LA ISOARDI ABBIA MOLLATO IL SUO EX PARRUCCHIERE, FEDERICO FASHION STYLE, PER L’INTERVISTA A “VANITY FAIR” IN CUI DICEVA…
TIRI MANCINI – "LA MALATTIA DI VIALLI? CI SIAMO VISTI A LONDRA. CONTROLLI PERFETTI. E’ UNA ROCCIA E POSSIAMO CONTINUARE A CAZZEGGIARE” - LA FEDE, MEDJUGORIE, I BUU A KOULIBALY (“ASSURDI”), GLI ITALIANI UN PO’ INCATTIVITI: “MIO PADRE ANDO’ A LAVORARE IN GERMANIA E FU AIUTATO, NON ABBANDONIAMO I MIGRANTI” – “SOGNO DI VINCERE EUROPEO E MONDIALE CON BARELLA ALLA TARDELLI E ZANIOLO A TUTTO CAMPO, ALLA POGBA”- E SULLA FINALE DI SUPERCOPPA IN ARABIA…
UN TALENTO STO-RARO – AL CANOTTIERI ROMA "LECTIO MAGISTRALIS" DEL DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA TRE VOLTE PREMIO OSCAR - GLI INIZI IN UNA SCUOLA PROFESSIONALE DI FOTOGRAFIA ("ERO TROPPO DISCOLO. MIO PADRE MI ISCRISSE LÌ"), IL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA, L’ INCONTRO CON BERNARDO BERTOLUCCI E “IL CINEMATOGRAFICO” CARAVAGGIO - IL LIBRO E LA SORPRESA…
VOLETE UN'IDEA PER UNA VACANZA DA MILLE E UNA NOTTE? - VISITATE IL VILLAGGIO DI HAID AL-JAZIL, IN EQUILIBRIO SU UN BLOCCO ROCCIOSO IN YEMEN: REGALA UN PAESAGGIO SURREALE DA SERIE TELEVISIVA FANTASY - LE ABITAZIONI SONO DI MATTONI DI FANGO E GODONO DI UNA VISTA A 360 GRADI SULLA VALLATA DEL WADI DAWAN – ECCO PERCHÉ È STATO COSTRUITO IN QUESTA POSIZIONE
''BURIONI NO! VA BENE LA SCIENZA, MA BURIONI…'' - DI MAIO FURIOSO PER LO SGAMBETTO PRO-VACCINI CHE GLI HA RIFILATO GRILLO, FIRMANDO L'APPELLO: ''BEPPE CI HA PENSATO 2 ORE E POI HA ACCETTATO. È INTELLIGENTE E VISIONARIO, APPASSIONATO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. CERTO CHE SAPEVA DELLA FIRMA DI RENZI, CHE È STATO CONTATTATO DA BURIONI'' - E L'IMMUNOLOGO: ''ORA MENO SPAZIO PER CIALTRONI E NEGAZIONISTI''