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FLASH! E' ONLINE IL NUOVO CRUCI-DAGO BY BIG BONVI, UNA CHICCA PER GLI APPASSIONATI DEL SITO E PER CHI VUOLE METTERE ALLA PROVA IL SUO CERVELLONE SULLE NOTIZIE DI QUESTA SETTIMANA…-
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A TUTTO MARCHIONNE - GRAMELLINI RICORDA QUANDO L'EX CAPO FCA GLI CHIESE UN PARERE SULLO SPOT PER IL LANCIO DELLA CINQUECENTO E DISSE ("IL COG*IONE SONO IO”) - E POI I MAGLIONI (“NON BLU MA NERI”), L’IMITAZIONE DI CROZZA ("MA PARLO VERAMENTE COSI’?”), LANDINI (“PERCHE’ STA PIU’ SIMPATICO DI ME?”) - LA BATTUTA DI MONTI, LA LEZIONE DI BARENBOIM E QUELLA DOMANDA: "SE IL CETO MEDIO FINISCE, CHI COMPRERA’ LE PANDA?"
MACRON, CHE AMICON! – ALEXANDRE BENALLA, IL BODYGUARD CHE IL PRIMO MAGGIO HA PICCHIATO DUE MANIFESTANTI, GUADAGNA 10 MILA EURO LORDI AL MESE – SI È AVVICINATO ALLA POLITICA QUALCHE ANNO FA ENTRANDO NEL SERVIZIO D’ORDINE DEL PARTITO SOCIALISTA ED È DIVENTATO UNA PRESENZA COSTANTE A FIANCO DEL PRESIDENTE – ECCO COME L’ELISEO HA CERCATO DI COPRIRE IL PESTAGGIO…
"MARCHIONNE È IL NUMERO 1 DEI MANAGER ITALIANI" – BERLUSCONI PARLA DELL’EX CAPO DI FCA: "SONO MOLTO COLPITO DALLE NOTIZIE SULLE SUE GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE. INTUIZIONE, CORAGGIO, LUNGIMIRANZA, COMPETENZA E RISULTATI: QUELLA DI MARCHIONNE E’ UNA BELLA STORIA ITALIANA…"
LA SCURE DELLA SCIENZA SUGLI "OMEGA3" – MELANIA RIZZOLI: GLI INTEGRATORI A BASE DI OLIO DI PESCE CHE INGOIAMO QUOTIDIANAMENTE NON HANNO ALCUN EFFETTO 'SALVACUORE', NON RIDUCONO PER NIENTE IL RISCHIO DI ACCIDENTI CARDIOVASCOLARI: ECCO PERCHE' - COSA DOBBIAMO MANGIARE PER PROTEGGERE LE NOSTRE CORONARIE…
“AVEVO IN TASCA LA VITTORIA, POI HO SBAGLIATO LA FRENATA E…” – IN GERMANIA HARAKIRI VETTEL CHE VA A SBATTERE QUANDO ERA IN TESTA, HAMILTON TRIONFA COL BRIVIDO: FINISCE SOTTO INVESTIGAZIONE MA RESTA PRIMO - ORA IN CLASSIFICA MONDIALE HA 17 PUNTI DI VANTAGGIO SU VETTEL
LA CINA E’ VICINA - AL VITTORIANO I PIU’ GRANDI CAPOLAVORI DELLA PITTURA AD OLIO CINESE – DA FRANCESCO RUTELLI ALL’AMBASCIATORE DI PECHINO IN ITALIA: ECCO CHI C’ERA AL VERNISSAGE - IL CURATORE DELL’ESPOSIZIONE STRINATI: “LA PITTURA A OLIO UN SECOLO FA IN CINA VOLEVA DIRE OCCIDENTE…”