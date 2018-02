PER DI BATTISTA, ‘RIMBORSOPOLI’ SARÀ UN BOOMERANG PER GLI ALTRI - BOTTA E RISPOSTA CON DIACO: ‘PARENTOPOLI GRILLINA? SOLO ALCUNI SONO FAMILIARI, MA NOI SIAMO ONESTI A DIFFERENZA DEI DE LUCA’ - "BERLUSCONI L’HANNO TIRATO FUORI DAL CELLOPHANE E LO HANNO MESSO DAVANTI A UNA TELECAMERA. HA DATO SUOI QUATTRINI A COSA NOSTRA RAFFORZANDO UN'ORGANIZZAZIONE CHE HA FATTO SALTARE IN ARIA FALCONE E BORSELLINO’’