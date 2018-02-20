FLASH - DICONO CHE UNA REGINA DELLA CANZONE ABBIA RITIRATO FUORI LA PROPRIA ANIMA NERA. DICONO CHE LONTANO DAI RIFLETTORI ABBIA SOSTITUITO I RAFFINATI DIVISMI CON UN'INCLINAZIONE ALL'INSULTO. ANCHE CONTRO GLI ULTIMI, DICONO (DA "VANITY FAIR")-
FLASH - DICONO CHE UNA REGINA DELLA CANZONE ABBIA RITIRATO FUORI LA PROPRIA ANIMA NERA. DICONO CHE LONTANO DAI RIFLETTORI ABBIA SOSTITUITO I RAFFINATI DIVISMI CON UN'INCLINAZIONE ALL'INSULTO. ANCHE CONTRO GLI ULTIMI, DICONO (DA "VANITY FAIR")-
JENNIFER LAWRENCE VA FUORI DI TETTA - "ANNI FA DISSI CHE NON MI AVRESTE MAI VISTO COL SENO NUDO SUL SET? BEH, HO PARLATO TROPPO PRESTO. NEL NUOVO FILM "RED SPARROW" ERA NECESSARIO. HO ANCHE INIZIATO A STUDIARE DANZA, MI SONO VENUTE COSCE BEN TORNITE... NE AVEVO PROPRIO BISOGNO! – POI PARLA DEL CASO WEINSTEIN…- VIDEO
PER DI BATTISTA, ‘RIMBORSOPOLI’ SARÀ UN BOOMERANG PER GLI ALTRI - BOTTA E RISPOSTA CON DIACO: ‘PARENTOPOLI GRILLINA? SOLO ALCUNI SONO FAMILIARI, MA NOI SIAMO ONESTI A DIFFERENZA DEI DE LUCA’ - "BERLUSCONI L’HANNO TIRATO FUORI DAL CELLOPHANE E LO HANNO MESSO DAVANTI A UNA TELECAMERA. HA DATO SUOI QUATTRINI A COSA NOSTRA RAFFORZANDO UN'ORGANIZZAZIONE CHE HA FATTO SALTARE IN ARIA FALCONE E BORSELLINO’’
CUCCAGNA FIAT - MARCHIONNE HA INCASSATO QUASI 11 MILIONI DI EURO NEL 2017 - LA REMUNERAZIONE COMPLESSIVA DEL MANAGER IMPULLOVERATO AMMONTA A 10,909 MILIONI DI EURO (10,66 NEL 2016) E SI COMPONE DI UN COMPENSO BASE DI 3,5 MILIONI DI EURO, PIU' INCENTIVO E DA ALTRI COMPENSI - A ELKANN VANNO 2,17 MILIONI
L'INVERNO VI ANNOIA? ECCO DODICI GIOCHI EROTICI PER DARE PEPE A QUESTE LUNGHE GIORNATE GRIGE INSIEME AL VOSTRO AMANTE: SCAMBIATEVI L’INTIMO, FATE TELEFONATE OSCENE, TRAVESTITIVI PER IL SESSO, RACCONTATE UNA STORIA EROTICA, LEGATE LE MANI DEL VOSTRO PARTNER E CHIEDETEGLI DI SEDURVI...
DALLA CINA CON FURORE: MISTER LI! ''LE VOCI SUL MILAN DANNEGGIANO ME, IL CLUB, LA MIA FAMIGLIA. LA SITUAZIONE RELATIVA A TUTTE LE MIE RISORSE È’ SANA - DA QUANDO HO PRESO LA SOCIETA' ROSSONERA HO AFFRONTATO OGNI TIPO DI DIFFICOLTA’ E SOPPORTATO UNA PRESSIONE SENZA PRECEDENTI. NON DATE CREDIBILITA' A NOTIZIE NON VERE''
CAFONALINO! A “STRACULT” SU RAI 2 PUNTATONA DA LECCARSI I GLI OCCHI CON GABRIELE MUCCINO, LUCA GUADAGNINO E DAGO CHE PARLA DI SESSO CON STEFANIA SANDRELLI (“SI FA L’AMORE NON CON IL CORPO MA CON LA TESTA”) – GUARDA LA PUNTATA: VIDEO