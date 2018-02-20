FLASH - DICONO CHE UNA REGINA DELLA CANZONE ABBIA RITIRATO FUORI LA PROPRIA ANIMA NERA. DICONO CHE LONTANO DAI RIFLETTORI ABBIA SOSTITUITO I RAFFINATI DIVISMI CON UN'INCLINAZIONE ALL'INSULTO. ANCHE CONTRO GLI ULTIMI, DICONO (DA "VANITY FAIR")

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