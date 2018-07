UN LETTORE CI SCRIVE - "MARCHIONNE L’HO VISTO DA VICINO UNA VOLTA: ERAVAMO IN UN ALBERGO APPENA DECENTE NEI PRESSI DELL'AEROPORTO DI CAPODICHINO, A NAPOLI. IO E LA DONNA CHE STAVA CON ME SCENDEMMO IN SALA PER LA COLAZIONE ALLE SEI E MEZZA: C’ERA LUI CHE AVEVA GIA’ FINITO. QUELLA MATTINA CAPII CHI ERA MARCHIONNE, UNO DI QUELLI CHE SE IMPONE SACRIFICI È IL PRIMO A FARLI. UN UOMO"