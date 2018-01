FLASH – LI RICONOSCETE? LUI NON E' UN SANTONE, NE' IL FRATELLO DI ARKAN: DOPO LA TV, LE OSPITATE DALLA D’URSO (CON TANTO DI ATTACCHI A RENZI) E’ TORNATO A LAVORARE IN SALUMERIA – LEI E’ AMICA DI BELEN E FA LA PARRUCCHIERA DEI VIP: ENTRAMBI SONO STATI CONCORRENTI DI UN NOTO REALITY…

Da.tgcom24.mediaset.it

mauro marin

Gli ex gieffini Filippo Nardi (Gf 2) e Jonathan Kashanian (Gf 5) sono pronti a naufragare all'Isola dei Famosi, ma che ne è stato dei loro colleghi di reality? Alcuni hanno sfondato con successo nel mondo dello spettacolo come Luca Argentero, attore corteggiato dal grande schermo, mentre altri in questo ambiente hanno trovato l'amore come Flavio Montrucchio(sposato con l'ex velina Alessia Mancini).

Non per tutti sono rimasti accesi i riflettori. Lo sa bene la prima vincitrice, la bagnina Cristina Plevani, che dopo gli anni di popolarità ora fa la cassiera in un supermercato e difende con orgoglio la sua scelta sui social: "Sono Libera di essere una bagnina, una cassiera in un supermercato, la vincitrice di un reality e di essere altro quando me ne capiterà l'occasione". Anche la vincitrice della dodicesima edizione Sabrina Mbarek è tornata alla vita di sempre, così come Mauro Marin che dopo la vittoria nel 2010 ha ripreso a lavorare in salumeria.

Mauro Marin-2

Altri sono invece rimasti nell'ambiente dello spettacolo. Ilenia Pastorelli ha vinto un David di Donatello e continua con successo la sua carriera nel cinema. Laura Torrisi è diventata attrice e proprio sul set ha conosciuto Leonardo Pieraccioni, da cui ha avuto una figlia, la spumeggiante Serena Garritta (vincitrice della quarta edizione) continua a lavorare in tv come inviata e conduttrice, mentre Margherita Zanatta si divide radio e web.

Tommy Vee, dopo il reality, è tornato invece a fare il dj e produttore discografico, ma con un giro d'affari sicuramente più ampio. Anche Patrizia Griffini ha continuato a fare la parrucchiera, ma in ambienti Vip. Da anni, infatti, è una delle amiche più care di Belen e si gode felice la sua dolce vita milanese.

LO SFOGO DI MAURO MARIN

Mario Valenza per il Giornale

Dietro l'incidente di Mauro Marin che rischia di fargli perdere due dita della mano sinistra per l'ex gieffino ci sarebbe Matteo Renzi.

mauro marin

Il vincitore del Grande fratello 10 pochi giorni fa aveva avuto un terribile imprevisto con una motosega: mentre stava tagliando la legna, la sega gli è sfuggita colpendo la mano. Marin è andato ospite da Barbara D'Urso a Domenica live per raccontare il suo incidente, elogiando i medici di Pordenone che lo hanno curato, ma cercando anche i responsabili del suo dramma.

mauro marin

Il suo sfogo ha avuto poi seguito anche sulla sua pagina Facebook: "Voglio farmi portavoce di quelle persone che hanno problemi di salute e sono invisibili, lontane dai salotti televisivi, e dei medici che con pochi mezzi curano al meglio tanti pazienti". Secondo Marin: "Chi mi ha davvero tolto le dita sono Matteo Renzi e il suo governo, se non avessi tutte queste tasse da pagare lavorerei in modo diverso. Non è normale, in Italia, salvarsi solo grazie a un reality. Renzi si crede un supereroe ma intanto protegge le banche che mi hanno rubato i soldi. I veri eroi sono i medici".

