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DANDOLO FLASH! CHE SORPRESA: TRA I FINALISTI DI "SARANNO ISOLANI" SPICCA TAL GIORGIA VENTURINI, AMICA DI NICOLE MINETTI, NOTA DA TEMPO A QUESTO DISGRAZIATO SITO PER LA STIMA CHE IL VECCHIO SILVIO NUTRE NEI SUOI CONFRONTI. COME FRANCO L'ANNO SCORSO, RIUSCIRÀ QUESTA ''NON FAMOSA'' (IN REALTA' ARCINOTA ALLE CRONACHE) A SBARCARE IN HONDURAS? SU ''OGGI'' SI SCRIVEVA MESI FA DI UNA SUA PARTECIPAZIONE A UN REALITY… - ECCO CHI È
“MENOMALE CHE NON MI HANNO STRETTO L’UCCELLO” – BERLUSCONI È TORNATO IL BATTUTISTA DI UN TEMPO? IN SARDEGNA STRINGE MANI A TUTTI E SCHERZA DOPO LA CALOROSA ACCOGLIENZA RICEVUTA IN UN BAR – SI VOTA PER IL SEGGIO VACANTE DOPO LE DIMISSIONI DELLO SKIPPER M5S MURA. IL BANANA LO SFOTTE SU TWITTER: “QUALCUNO DICE CHE I GRILLINI SONO ‘SCAPPATI DI CASA’, LUI È SCAPPATO IN BARCA” – VIDEO
ABRA CADABRA, È SPARITO L'ALDABRA (DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI) - DE BENEDETTI NEL MIRINO DELLA GUARDIA DI FINANZA: NON HA DICHIARATO INVESTIMENTI OFFSHORE PER 120 MILIONI DI EURO, OVVERO UNO YACHT DI 51 METRI BATTENTE BANDIERA DELLE CAYMAN, DI NOME ''MY ALDABRA'' - MA L'INGEGNERE RIBATTE: ''MAI EVASO, O OMESSO DI DICHIARARE, ALCUNA PROPRIETÀ ESTERA. LA BARCA ERA DI PROPRIETÀ DI UNICREDIT''. E INGAGGIA IL MITICO PENALISTA COPPI
DALL'AFRICA CON FETORE – UN GRUPPO DI NIGERIANI BIVACCA NEL CANTIERE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCO E USA I MEZZI DEI POMPIERI COME GABINETTI – LA POLIZIA FA UN’ISPEZIONE, UNO DEGLI STRANIERI DÀ DI MATTO E AGGREDISCE GLI AGENTI. NEL FRATTEMPO ARRIVA UN ALTRO UOMO CHE…
PALLOTTA MAGNA TRANQUILLO! LA RAGGI ASSICURA: “I LAVORI PER IL NUOVO STADIO DELLA ROMA PARTIRANNO NEL 2019. L' INCHIESTA NON HA RIGUARDATO GLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL’IMPIANTO. DOPO LA RELAZIONE DEL POLITECNICO DI TORINO, PENSEREMO ALLA VARIANTE URBANISTICA E COMPLETEREMO L' ITER. IL CONTRIBUTO DEL GOVERNO, MAGARI PER REALIZZARE IL PONTE DI TRAIANO? BEN VENGA…"
CAFONALINO – SCAMARCIO SI VESTE DA BANCARIO E SI PRESENTA ALL’ARA PACIS PER OMAGGIARE MARCELLO MASTROIANNI – IN SALA MARISELA FEDERICI, LUIGI BISIGNANI, MARIO STIRPE, ADRIANA SARTOGO – IL RAPPORTO CON IL GRANDE ATTORE E LA LEZIONE FONDAMENTALE CHE GLI HA LASCIATO, QUELLA DI…
DUE "PICCHU" CON UNA FAVA - PASSANO DA 2400 A 600 GLI ACCESSI GIORNALIERI ALL'ANTICA CITTADINA INCA DEL MACHU PICCHU - IL SITO PERUVIANO HA DECISO DI RIDURRE DRASTICAMENTE IL NUMERO DI VISITATORI, CHE POTRANNO INTRATTENERSI FRA LE ROVINE PER NON PIÙ DI QUATTRO ORE. L’OBIETTIVO È DI RIDURRE LE ATTESE, MA SOPRATTUTTO PRESERVARE IL SITO ARCHEOLOGICO DAL SOVRAFFOLLAMENTO…
SONNO O SON DESTO? – GLI ADOLESCENTI HANNO L’OROLOGIO BIOLOGICO ALTERATO: IL CORPO LI SPINGE A FARE TARDI, LA SCUOLA LI OBBLIGA AD ALZARSI PRESTO. E LORO NON CE LA FANNO – NEGLI USA SI PROVA A POSTICIPARE LA CAMPANELLA, CHE SUONA ALLE 7.15. E IN ITALIA? BASTEREBBE SPOSTARE LE LANCETTE DI MEZZ’ORA PER…