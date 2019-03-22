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Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti
FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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A LUME DI CANDELA - NEI PALINSESTI DI RAI2 E' SCOMPARSO ''POPOLO SOVRANO'': ARRIVA LA PRIMA CHIUSURA DELLA GESTIONE FRECCERO? IL TALK SHOW DI RAI2, PRODOTTO DA FREMANTLE, IERI SERA È STATO VISTO DA SOLI 475.000 TELESPETTATORI CON UN MISERO 2,4% DI SHARE. GIOVEDI PROSSIMO PREVISTO AL MOMENTO UN FILM, CI SARÀ LA CANCELLAZIONE DEFINITIVA O LO SPOSTAMENTO IN SECONDA SERATA?
AMERICA FATTA A MAGLIE - INUTILE TERGIVERSARE: LA NUOVA VIA DELLA SETA PER GLI AMERICANI È CONTROSPIONAGGIO CONTRABBANDATO PER AFFARI, E NELL'AMMINISTRAZIONE TRUMP A NIENTE SONO SERVITE LE RASSICURAZIONI DI CONTE E MATTARELLA, IL CUI APPOGGIO HA SUSCITATO PARECCHIO FASTIDIO - POTREBBERO ESSERCI RITORSIONI ECONOMICHE? TUTTO DIPENDE DA…
LA LITE DEL VECCHIO-ESSILOR BRUCIA IN BORSA 3 MILIARDI. E PARIGI REPLICA: ''DICE BUGIE, VUOLE IL CONTROLLO DI ESSILOR-LUXOTTICA ATTRAVERSO FRANCESCO MILLERI'' - SU TUTTO ALEGGIA L' AVVERTIMENTO DI DELFIN, CASSAFORTE DEL MILIARDARIO ITALIANO CHE, ASSISTITA DAL SUPERAVVOCATO SERGIO EREDE, SI RISERVA DI INTRAPRENDERE «TUTTE LE AZIONI CHE RITERRÀ NECESSARIE» A SUA TUTELA. LA GRANDE FUSIONE FINISCE IN TRIBUNALE?
IL RITORNO DEL MAESTRO – DOPO MESI DI INDISCREZIONI SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE, FRANCO BATTIATO PUBBLICA UNA NOTA PER TRANQUILLIZZARE I FAN: “A CHI MI CHIEDE DELLA MIA SALUTE DICO CHE IL PEGGIO È PASSATO. ORA VA MOLTO MEGLIO, SONO TORNATO A MIO AGIO CON LA PITTURA E TALVOLTA MI SIEDO AL PIANOFORTE. OGGI STO LAVORANDO A…” (VIDEO)
DILETTA IN POLE! DOPO BELEN, L’INFOIATISSIMO IANNONE SI RIBUTTA IN PISTA: “VOGLIO INCONTRARE LA LEOTTA” - DURANTE ‘REVOLVER’ HA CHIESTO A RINGO DUE DRITTE PER VEDERE LA CONDUTTRICE DI DAZN – ECCO LA RISPOSTA DEL CONDUTTORE RADIOFONICO…
A SPASSO CON SATURNO – QUANDO IL DIO ROMANO DELL’ETA’ DELL’ORO SCAGLIÒ UN FULMINE SULLA TERRA CHE COLPI' LA MAREMMA TOSCANA FACENDO COSÌ ZAMPILLARE DAL CRATERE DI UN VULCANO DELL’ACQUA TIEPIDA E SULFUREA, NON POTEVA CERTO IMMAGINARE DI AVER DATO VITA AI PIACERI DELLE TERME DI SATURNIA…
ORA LETALE – NELLA NOTTE TRA SABATO 30 E DOMENICA 31 MARZO TORNA L’ORA LEGALE E SCATTA PURE IL PANICO PER CHI SOFFRE IL “MAL DI PRIMAVERA” – LA MAGGIORE ESPOSIZIONE AL SOLE IN REALTÀ FA BENE, MA IL CAMBIO DELL’ORA HA TUTTA UNA SERIE DI EFFETTI COLLATERALI LEGATI AL NOSTRO OROLOGIO BIOLOGICO. TRA RISCHI PER IL CUORE E MODIFICHE AL BIORITMO, ECCO TUTTI I CONSIGLI PER STARE BENE