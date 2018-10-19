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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SEGUITE TUTTE LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA? ALLORA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE – COSA ASPETTATE?-
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ATTO DI FEDEZ – IL RAPPER CONTRO «STRISCIA» PER LA BATTUTA DOPO L’OPERAZIONE AL FIGLIO MA FA AUTOCRITICA SUL RACCONTO SOCIAL DELLA PROPRIA VITA: “NOI SIAMO FIGLI DELLA NOSTRA GENERAZIONE E COMUNICHIAMO IN UN CERTO TIPO DI MODO, MA A VOLTE È MEGLIO TENERSI LE COSE PER SÉ. QUINDI È ANCHE UN PO’ COLPA NOSTRA ED È GIUSTO AMMETTERLO" - VIDEO
IL FICO NON E’ SECCO - IL PRESIDENTE DELLA CAMERA E’ L’UNICA VERA OPPOSIZIONE AL GOVERNO: “SE RIMANDE IL CONDONO, MI SEMBRA OVVIO CHE CI SIA UN PROBLEMA. NOI NON SIAMO UGUALI ALLA LEGA - SALVINI VUOLE PARLARE CON ME? LO FACCIA SUI CONTENUTI E NON DICENDO ‘FICO FACCIA IL PRESIDENTE DELLA CAMERA…”
QUANDO DICONO CHE SIAMO “COME LA GRECIA” NON HANNO TUTTI I TORTI - LO SPREAD TRA I NOSTRI TITOLI E QUELLI DI ATENE E’ SOTTO I 70 PUNTI BASE: MAI COSÌ BASSO DAL 2009 - SALE, INTANTO, IL DIFFERENZIALE FRA I TITOLI ITALIANI E QUELLI SPAGNOLI, A UN PASSO DA QUOTA 200, MASSIMO STORICO…
E' STATA ARRESTATA GIULIA LIGRESTI, FIGLIA DELL'IMPRENDITORE SALVATORE LIGRESTI, COME CONSEGUENZA DEL PATTEGGIAMENTO A 2 ANNI E 8 MESI DI RECLUSIONE CONCORDATO A TORINO NEL 2013 NELL'AMBITO DELL'INCHIESTA FONSAI - RESPINTA LA RICHIESTA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI
COLPO DI SCENA NELL’AFFAIRE PAQUETA’: IL FLAMENGO APRE UN’INCHIESTA SULLA CESSIONE DEL TREQUARTISTA BRASILIANO, PROMESSO SPOSO DEL MILAN - “OPERAZIONE STRANA” - RODRIGO DUNSHEE, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELIBERATIVO DEL CLUB DI RIO: “È VERO CHE IL 30% DEL PREZZO TOTALE ANDRÀ A UNA SOCIETÀ, MA QUESTO È BEN AL DI SOTTO DELLA CLAUSOLA” - VIDEO
A ROMA, OVIDIO E’ CAFONAL – MATTARELLA CON IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA IOHANNIS, E POI SGARBI, RUTELLI, GIANNI LETTA E L’EX MINISTRO COMUNISTA OLIVIERO DILIBERTO: TUTTI ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE PER AMMIRARE LA MOSTRA SUL POETA DI SULMONA - MACIOCE: "L'EPICA DI OVIDIO E' L'EPICA DEL DESIDERIO"
BINARIO, PORTAMI VIA - ECCO DIECI FERROVIE STORICHE CHE ATTRAVERSANO PAESAGGI INCANTEVOLI E FUORI DAL COMUNE: IL GLACIER EXPRESS, IL TRENO PIÙ LENTO DEL MONDO OFFRE SCORCI MERAVIGLIOSI SULLE MONTAGNE SVIZZERE. AD HANOI UN TRENO TRANSITA IN UNA LUNGA E STRETTISSIMA STRADA ABITATA
LA DEPRESSIONE È IN ROSA – DIVERSI STUDI DIMOSTRANO CHE LE DONNE HANNO UNA PERCENTUALE MAGGIORE DI CADERE VITTIME DEL 'MALE OSCURO" RISPETTO AGLI UOMINI - MAGGIORMENTE COLPITE LE DONNE IN MENOPAUSA E QUELLE FORTEMENTE STRESSATE – ECCO COME SI MANIFESTA E QUALE RELAZIONE C’È TRA LA PRESENZA DI ALTRE PATOLOGIE E IL MAL DI VIVERE