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DELIRIO CORONA - VIDEO: NEL DAY-AFTER “FURBIZIO” IMPAZZISCE SU INSTAGRAM E DICHIARA GUERRA ALLA CONDUTTRICE: “ORA SCATENO L’INFERNO”. POI SI PLACA: “NON VOLEVO LITIGARE” – UN’ORA DOPO DI NUOVO SU DI GIRI: “ABBELLA, MI HAI FATTO GUADAGNARE UN MILIONE DI FOLLOWER! INVITO TUTTI VOI A DEFOLLOWARE ILARY BLASI”. MA I SOCIAL PREMIANO MISS TOTTI - DANDOLO: DOPO 13 ANNI SI E' CONSUMATA LA VENDETTA DELL'AFFAIR TOTTI-VENTO-ILARY - TUTTI I TWEET!
"MISE" EN SCENE – QUALCUNO DICA A LUIGINO DI MAIO DI CAMBIARE SOCIAL MEDIA MANAGER: IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CONDIVIDE IL POST DI UN FAKE DEL VICEPREMIER (LULGI DI MALO), CHE ESULTA PER IL CONDONO FISCALE E QUELLO DI ISCHIA – IERI ERA TOCCATO ALLO SPIN DOCTOR DI SALVINI LUCA MORISI, CHE AVEVA PRESO PER VERO IL PROFILO DEL TROLL “ARMANDO SCHIAFFINI”, DELLA “REAZIONE ANZALDIANA”, CHE SUL CASO DESIRÉE…
IN DIRETTA DAL FUNERALE BENETTON: DUOMO GREMITO, ISTITUZIONI LOCALI AL COMPLETO (ZAIA E SINDACO DI TREVISO), ISTITUZIONI NAZIONALI ASSENTI - CERCHIAI È VISIBILMENTE PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA FAMIGLIA, SEDUTO TRA LORO. CASTELLUCCI ACCANTO A FLORENTINO PEREZ (REAL MADRID) CON CUI STA CHIUDENDO L'OPERAZIONE ABERTIS. NELLE PRIME FILE: CALTAGIRONE, DORIS, MORETTI POLEGATO, MARCHI, TRONCHETTI, BRIATORE…
LA QUARTA GAMBIA - RINTRACCIATO IL QUARTO SOSPETTATO DELLA MORTE DI DESIRÉE, CHE NEL FRATTEMPO ERA FUGGITO A FOGGIA. I PRIMI TRE FERMATI SONO DUE SENEGALESI, IRREGOLARI IN ITALIA, MAMADOU GARA DI 26 ANNI E BRIAN MINTEH DI 43, E UN NIGERIANO DI 40 ANNI. HANNO TUTTI E TRE PRECEDENTI PER SPACCIO. I CAPI DI IMPUTAZIONE SAREBBERO GLI STESSI: OMICIDIO VOLONTARIO, VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO E CESSIONE DI STUPEFACENTI
"SUL PONTE CROLLATO, GILBERTO BENETTON HA SUBITO UN LINCIAGGIO SENZA PRECEDENTI CHE NON HA NESSUN SENSO" – BRIATORE AL FUNERALE DELL’IMPRENDITORE RIVIVE I TEMPI DELLA F1: "ABBIAMO PASSATO DEGLI ANNI FANTASTICI. L’ITALIA PERDE UN GRANDE VISIONARIO. PECCATO SIA FINITA COSI’" – VIDEO
CAFONALINO - IL NUOVO PREZZEMOLINO DELLE FESTE ROMANE? E’ MATTEO SALVINI! - IL MINISTRO DELL’INTERNO, CHE SI APPALESA A OGNI PARTY SOLO SOLETTO (SALUTAME LA ISOARDI), NON SI LASCIA SCAPPARE LA FESTA A VILLA TAVERNA ORGANIZZATA DALL’AMBASCIATORE USA LEWIS EISENBERG IN ONORE DI SIGOURNEY WEAVER - DA VALTER MAINETTI A MARINA CICOGNA, ECCO CHI C’ERA
VIAGGI AVVENTURA - DALLE ISOLE PIÙ REMOTE DELLE FILIPPINE, AUTENTICI PARADISI PER SUB E AMANTI DEL MONDO SOTTOMARINO, FINO ALLE AFFASCINANTI ISOLE DANESI A LARGO DELL’OCEANO ATLANTICO SETTENTRIONALE - SE VOLETE USCIRE DALLA VOSTRA ZONA DI COMFORT ECCO DOVE ANDARE IN VACANZA NEL 2019
GAY SI NASCE - UN NUOVO STUDIO DIMOSTRA LA PRESENZA DI QUATTRO VARIANTI GENETICHE NEL DNA ASSOCIABILI AGLI OMOSESSUALI. LE STESSE VARIANTI SONO LEGATE ANCHE A DISTURBI DELL'UMORE COME SCHIZOFRENIA E DEPRESSIONE - NEGLI ETEROSESSUALI, INVECE, QUESTE VARIANTI LI RENDEREBBERO PIÙ ATTRAENTI E CON UN MAGGIOR SUCCESSO RIPRODUTTIVO - LA RICERCA RIACCENDE IL DIBATTITO SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE SCRITTO NEL DNA