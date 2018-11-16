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BRUXELLES BACCHETTA RENZI E GENTILONI: “SIAMO STATI MOLTO GENTILI CON L’ITALIA, CHE NEGLI ULTIMI 3 ANNI HA POTUTO SPENDERE 30 MILIARDI GRAZIE ALLA FLESSIBILITÀ” – IL TRATTAMENTO RICEVUTO DAI GOVERNI PD E IL DETTAGLIO CHE NON VA IGNORATO: SE SI APRIRÀ UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE, SI CONTESTERÀ IL DEBITO DEL 2017, QUANDO AL GOVERNO NON C’ERANO SALVINI E DI MAIO…
CORTOCIRCUITO TRA I LIBERAL! - UN'INCHIESTA DEL LIBERAL 'NEW YORK TIMES' SVELA TUTTE LE BUGIE E GLI INGANNI DELLA FACEBOOK MOLTO LIBERAL (ALMENO PER LE DONAZIONI MILIONARIE) NONCHE' L'OPERA DI DIFFAMAZIONE CONTRO IL SUPER-LIBERAL (ALMENO QUANDO NON SPECULA CONTRO I POVERI RISPARMIATORI) GEORGE SOROS. È TUTTO MOLTO LIBERAL. E MOLTO LURIDO
C’È TOSSICITÀ NELL’ARIA - LA PAROLA DELL’ANNO SECONDO L’OXFORD DICTIONARY È 'TOSSICO' E RIFLETTE ESATTAMENTE IL PERIODO CHE STIAMO ATTRAVERSANDO: DALL’INQUINAMENTO ALL’EPIDEMIA DI OPPIOIDI ED EROINA CHE HA COLPITO GLI USA – NIENTE PIU' BRITNEY SPEARS CHE NEL 2005 BALLAVA RACCONTANDO DI UN AMORE TOSSICO (MA CHE NON LE DISPIACEVA). NEL 2018 TOSSICO VIENE CERCATO SUL WEB IN RELAZIONE A… (VIDEO)
MENTRE MALAGO' E GIORGETTI LITIGANO, L'ITALIA E' SEMPRE PIU' VICINA ALLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 - MILANO-CORTINA ALLO SPRINT FINALE: RESTA DA BATTERE SOLO STOCCOLMA. E LA SVEZIA E’ SENZA GOVERNO - CALGARY SI FA DA PARTE DOPO LA VITTORIA DEL "NO" AL REFERENDUM: I CITTADINI NON VOGLIONO I GIOCHI - E IN SVEZIA CENTRO-DESTRA E VERDI SONO CONTRARI ALLE OLIMPIADI
CAFONALIQOS – JAMIROQUAI E MASSIMO BOTTURA STAR A MILANO DELLA FESTA PER IL LANCIO DEL NUOVO 'IQOS 3', L’ULTIMA VERSIONE DEL DISPOSITIVO ‘SMOKE FREE’ DI PHILIP MORRIS – PROTAGONISTA DEL MENU’ IL TORTELLINO - DA SYRIA A ELENOIRE CASALEGNO, FINO AL GRANDE RITORNO DELL’OLANDESINA DI ‘MAI DIRE GOL’, ELLEN HIDDING: ECCO CHI C’ERA
“QUI NON È DISNEYLAND” – LA RIVOLTA DEI 60 ABITANTI DI KINDERDIJK, IL VILLAGGIO OLANDESE DEI MULINI A VENTO ASSALTATO OGNI ANNO DA 600MILA TURISTI (UN RAPPORTO DI 10MILA A 1) – MOLTI ANNI FA C’ERA SOLO QUALCHE TEDESCO O AMERICANO, POI SONO ARRIVATI I CINESI: “ENTRANO, CALPESTANO I FIORI, LASCIANO MONTAGNE DI RIFIUTI E…’
BRRRRRR, CHE GELO! - ESSERE COSTANTEMENTE INFREDDOLITI SENZA UN MOTIVO APPARENTE POTREBBE NASCONDERE UN PROBLEMA DI SALUTE: DALL’IPOTIROIDISMO ALL’ANEMIA FINO ALLA MALATTIA DI RAYNAUD…