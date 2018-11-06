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FLASH! SIMONE MARCHETTI NUOVO DIRETTORE DI ''VANITY FAIR''. ANCHE LUI COME L'ATTUALE DIRETTORE DANIELA HAMAUI, VIENE DAL GRUPPO ''ESPRESSO'': ATTUALMENTE E' FASHION EDITOR (E PURE FASHION VICTIM) DI ''REPUBBLICA''-
UN FLOP CHE NON CI DILETTA - IL “CORRIERE” FA NERA LA LEOTTA PER IL DISASTROSO “IL CONTADINO CERCA MOGLIE”: “CHISSÀ QUALI RISULTATI PENSAVA DI OTTENERE QUANDO HA DECISO DI CONDURRE IL PROGRAMMA AGRARIO MATRIMONIALE DI FOX LIFE, CHE GIÀ QUANDO ERA UNA NOVITÀ SEMBRAVA UN’ANTICAGLIA E RACIMOLA LO STRAZIO DI POCO PIÙ DI 100MILA SPETTATORI. LE RIMANE INSTAGRAM…”
ANCHE I FAMILIARI DI PRODI HANNO UNA SCADENZA: COSA C'È DIETRO IL SILURAMENTO DI ROBERTO BATTISTON, PRESIDENTE DELL'ASI SPEDITO NELLO SPAZIO DAL GOVERNO GIALLOVERDE - IL MARITO DI MARIA PRODI (NIPOTE DELL'EX PREMIER) NOMINATO DA GENTILONI IN PIENO 'RIGOR MORTIS', NON ERA PASSATO DAL COMITATO INTERMINISTERIALE PER UNA MANCANZA DELLA FEDELI. MANCAVA ANCHE IL PARERE FAVOREVOLE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
GABANELLI FA IL CHECK-IN DELL'ALITALIA: ''TERZO SALVATAGGIO IN 10 ANNI, DA ALLORA OLTRE TRE MILIARDI PERSI. HA SENSO INVESTIRNE ALTRI 2 (MOLTI DEI QUALI PUBBLICI) PER RILANCIARLA O È MEGLIO VENDERE? ECCO I CONTI, I BUCHI, LE SPESE (E LE PROSPETTIVE) DELLA COMPAGNIA
A ROTTA DI POLLO! - VITTORIO EMANUELE III LO AMAVA ARROSTO. A CIAMPI PIACEVA LESSO, A PERTINI RIPIENO - FU SERVITO NELL’ULTIMA CENA SUL TITANIC. E TRILUSSA LO UTILIZZO’ PER SPIEGARE IN VERSI ROMANESCHI IL CONCETTO DI STATISTICA - ANTONINO CANNAVACCIUOLO: “UN POLLO ARROSTO CHE ESCE DAL FORNO A LEGNA È ORO COLATO”
IL PALLONE E' ROTONDO? NO, E' CAPOTONDI – LA LEGA PRO RIPARTE DALL’ATTRICE (EX CALCIATRICE E 'CALCETTARA' DI TALENTO): SARA’ LA VICE DI GHIRELLI - ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO, IL PRESIDENTE DELLA FIGC GRAVINA: "LA CAPOTONDI SARÀ UNA BELLISSIMA SORPRESA, LA CONOSCETE COME UNA BELLA RAGAZZA E UNA BRAVA ATTRICE MA HA ANCHE UNA TESTA E LO DIMOSTRERÀ"
CAFONALISSIMO “MARCELLO COME HERE” - MASTROIANNI RIVIVE ALL'ARA PACIS: ALL’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA MUCCINO E TORNATORE, ENRICO VANZINA E DANTE FERRETTI, I BERTY-NIGHTS E LA CONTURBANTE ZEUDI ARAYA – MASTROIANNI E LA FAMA DI LATIN LOVER. E PENSARE CHE LO ZIO CORRADO QUANDO LO VIDE IN FASCE ESCLAMO’: "SPERAVO DI VEDERE UN ANGIOLETTO. INVECE TROVO UN ESSERINO UN PO’ BRUTTARELLO…" - VIDEO
VOLETE AGGIRARE LE REGOLE SUI BAGAGLI IMPOSTE DA RYANAIR? ECCO COME FARE – IL VIDEO VIRALE DI LEE CIMINO, CHE È RIUSCITO A TROVARE IL METODO DEFINITIVO PER EVITARE DI PAGARE UN SURPLUS ALLA COMPAGNIA – BASTANO AGO E FILO E IL GIOCO È FATTO
TRAPIANTO, TRAPASSO - UNA DONNA FRANCESE È MORTA DI CANCRO DOPO UN TRAPIANTO DI POLMONI: AVEVA RICEVUTO GLI ORGANI DA UNA FUMATRICE AFFETTA DA FIBROSI CISTICA - QUANDO LA DONATRICE ERA MORTA I MEDICI NON AVEVANO RILEVATO ALCUNA ANOMALIA, MA POI…