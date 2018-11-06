FLASH! SIMONE MARCHETTI NUOVO DIRETTORE DI ''VANITY FAIR''. ANCHE LUI COME L'ATTUALE DIRETTORE DANIELA HAMAUI, VIENE DAL GRUPPO ''ESPRESSO'': ATTUALMENTE E' FASHION EDITOR (E PURE FASHION VICTIM) DI ''REPUBBLICA''

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