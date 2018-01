IL FREAK SHOW DI BARBARELLA RIPARTE ALLA GRANDE! VIDEO: IERI IN STUDIO SONO SBARCATE DUE TETTE DA PRIMATO ACCOMPAGNATE DALLA LORO PROPRIETARIA, ALLEGRA COLE, EX MORMONA CON LA DECIMA DI REGGISENO E OTTO FIGLI, CHE ‘VUOLE AIUTARE LE DONNE MAGGIORATE A STARE BENE’ - A CRITICARLA C’ERANO ANTONELLA MOSETTI, KARINA CASCELLA E VLADIMIR LUXURIA. TUTTA GENTE CHE VIVE SERENAMENTE COL PROPRIO ASPETTO…

Allegra Cole, 11 chili di seno, da Barbara D'Urso

Allegra Cole e le altre tettone da primato

Emanuela Longo per www.ilsussidiario.net

allegra cole

Il seno troppo ingombrante di Allegra Cole ha sconvolto il pubblico di Domenica Live. La bionda ospite di Barbara d’Urso, ha avuto modo di interagire con l’intero salotto del programma, creando un dibattito interessante tra i partecipanti in studio. La donna ha voluto intervenire sul suo “davanzale” aumentandolo a dismisura e creando quindi, un confronto tra lei e le persone in onda non indifferente. Allegra non ha aumentato solo il seno ma è intervenuta anche sul lato B, in maniera impensabile per una persona comune.

Tangibile l'imbarazzo della conduttrice in studio ma nonostante questo, ha abbracciato la donna da dietro, regalando al web una fotografia da brivido puro. Dopo aver condiviso un video sul suo account di Instagram, tanti i commenti provenienti dall'Italia: “Ciao Allegra! Enjoy Italy!", "Sei meravigliosa, ciao Allegra!". Tra gli altri, anche qualche richiesta particolare: "Ma io non sono quello della Tv mi chiami al numero di cellulare mio per favore". La donna a quanto pare, ha avuto un riscontro comunque positivo, nonostante la sua forte particolarità fisica. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

allegra cole karina cascella

LE PAROLE DI KARINA CASCELLA

Allegra Cole, la donna dal seno extra large, a quanto pare ricorderà con estremo piacere la sua (prima) ospitata nel salotto pomeridiano di Barbara d'Urso, in quanto oltre a ringraziare pubblicamente su Instagram ha voluto pubblicare anche un video con alcuni momenti dell'intervista registrata alla stessa. Oltre al vasto pubblico di Canale 5, a restare particolarmente colpita da Allegra è stata anche l'opinionista Karina Cascella, la quale le ha dedicato un lungo post Instagram con tanto di foto che le vede una accanto all'altra. "Ciò che mi ha più colpito di questa donna, dimensioni del seno a parte ovviamente, è stata la nonchalance con cui si esponeva", ha scritto la Cascella.

allegra cole 3

A sua detta, la Cole era completamente noncurante di ciò che tutti loro presenti in studio avrebbero potuto pensare in quel momento. "Come se la sua mente fosse completamente distaccata dalla realtà e da quello che per gli altri è “normale”", ha aggiunto, Karina ha quindi detto la sua sul ben più ampio concetto di "normalità". "Sono rimasta estremamente colpita dalla sua decisione, essendo anche madre di otto figli", ha proseguito, facendole i complimenti per il bellissimo viso ma criticando in parte le eccessive dimensioni del seno. "Ma i gusti son gusti", ha concluso, "non si condivide ma si rispetta, a fatica ma è dovuto". (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I RINGRAZIAMENTI AGLI ITALIANI SU INSTAGRAM

allegra cole 2

Ha fatto discutere la partecipazione di Allegra Cole a Domenica Live, dove la modella americana ha raccontato le ragioni che l'hanno spinta a sottoporsi a diverse protesi al seno fino ad arrivare alla decima taglia (e ad un peso di circa 11 chili). Tante le critiche mosse verso una donna tanto appariscente, mentre lei preferisce non esprimersi a riguardo, ringraziando sui social network Barbara d'Urso e tutti gli italiani che l'hanno seguita durante l'intervista.

Nel suo profilo Instagram, infatti, Allegra Cole ha dichiarato: "Faccio del mio meglio per aiutare le donne di qualsiasi dimensione e taglia a sentirsi migliori e più sensuali. Grazie Italia per avermi dato l'opportunità di raccontare la mia storia".

allegra cole

LE CRITICHE DEL WEB

Fa ancora discutere l'intervista a Domenica Live di Allegra Cole, l'insegnante di pianoforte 48enne che ha un seno da record. Arrivata da Salt Lake City, in Utah, per raccontare la sua trasformazione. La sua decisione di avere una decima misura non è sicuramente normale, ma questa del resto non è la preoccupazione della donna. «Io non voglio assolutamente essere normale».

allegra cole

A far discutere, ancor più del suo seno extra large, è una dichiarazione in particolare: «Tutti facciamo qualcosa per compiacere e far star bene le persone a cui vogliamo bene», ha dichiarato spiegando di aver intrapreso questo percorso per piacere al marito. Morena Zapparoli, vedova di Gianfranco Funari, su Instagram l'ha attaccata: «Questa donna si chiama Allegra ma nei suoi occhi io non leggo molta allegria. Oggi è stata ospite a Domenica Live e ha raccontato di essersi fatta questa mastoplastica additiva per far felice il marito. Se davvero l'ha fatto solo per compiacere il consorte, prima del seno avrebbe dovuto rifarsi il senno». (agg. di Silvana Palazzo)

"CON QUESTO SENO ENORME MIO MARITO È CONTENTO!"

Allegra Cole ha dichiarato di essere molto soddisfatta del risultato raggiunto: "Sono molto felice con me stessa". Intervistata da Barbara D'Urso, durante la puntata odierna di Domenica Live, Allegra Cole ha parlato delle difficoltà nel fare le semplici cose della vita quotidiana: "Se non ce la faccio, mi faccio aiutare, è semplice". Successivamente, è andato in onda un filmato riguardante l'arrivo in Italia di Allegra Cole: la sua passeggiata a Milano, ovviamente, non ha lasciato indifferenti i passanti.

allegra cole

Per quanto riguarda il lifting ai glutei, invece, Allegra Cole ha svelato di aver inserito una protesi e del grasso estratto dalla pancia. Allegra Cole, dopo aver tastato in prima persona il seno di Allegra Cole, ha voluto sottolineare la bellezza del viso e della gambe della sua ospite. La Cole ha anche parlato di suo marito: "Ora è contento".

Vladimir Luxuria ha criticato la scelta della donna: "Una persona deve rifarsi per se stessa e non perché il marito è ossessionato dalle tettone". Il marito, presente dietro le quinte, è stato inquadrato dalla telecamera, provocando l'entusiasmo della conduttrice: "Che gnocco che è!". Allegra Cole, parlando di ipotetici rischi riguardanti la sua salute, infine, ha dichiarato: "Sono cosciente dei rischi ma sono fiduciosa". (Aggiornamento di Fabio Morasca)

ALLEGRA COLE: "IL MIO SENO PESA 11 CHILI"

allegra cole

Allegra Cole, la madre di famiglia che ha scelto di rifarsi il seno fino ad arrivare alla decima misura, è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live. Allegra Cole ha esordito, dichiarando che si è sottoposta anche ad un intervento ai glutei. Allegra Cole, nella sua vita, ha avuto due mariti dai quali ha avuto ben otto figli. Allegra Cole ha scelto di rifarsi il seno perché suo marito era solito guardare le donne con il seno abbondante. Per arrivare a questo risultato, la donna si è sottoposta a ben tre interventi. Allegra Cole: "Il mio seno pesa 25 libbre".

allegra cole

25 libbre equivalgono a circa 11 chili. Allegra Cole non ha delle semplici protesi di silicone ma ha delle protesi espandibili con soluzioni fisiologiche. Allegra Cole: "Ho una sorta di espansore. Ora mi sono fermata perché mi sono concentrata sul mio lifting ai glutei". Successivamente, è andato in onda un filmato riguardante Allegra Cole prima del suo cambiamento. (Aggiornamento di Fabio Morasca)

ALLEGRA COLE A DOMENICA LIVE

Dopo Rodrigo Alves, il "Ken umano" e Pixee Fox, la sua corrispettiva al femminile, Barbara d'Urso, nella prima puntata del nuovo anno di Domenica Live ci farà fare la conoscenza di un altro personaggio bizzarro: Allegra Cole. Cosa ha in comune questa donna con i due nomi precedenti? Ovviamente la passione-ossessione per la chirurgia estetica e per l'esagerazione, almeno alla luce del suo cambiamento fisico che non passa certamente inosservato. Allegra, definita dalla conduttrice una donna "elegantissima", lo scorso venerdì ha preso un aereo da Los Angeles per venire ospite direttamente qui in Italia di Domenica Live e raccontarsi ai telespettatori di Canale 5.

Ma cos'è che la caratterizza? A dispetto di molte altre donne, Allegra Cole ha deciso di puntare tutto sul suo seno, al punto tale da spendere decine di migliaia di dollari fino ad arrivare ad avere la decima di taglia. Dopo essere cresciuta in una severa comunità mormone, Allegra, oggi 47enne, ha deciso di ingrandirsi il seno trasformandosi radicalmente al punto tale da non riuscire, oggi, ad allacciarsi le scarpe. A quanto pare però il suo desiderio di assumere in modo estremo il look di Jessica Rabbit prosegue e la donna, come riporta il DailyMail online, non esclude la possibilità di potersi sottoporre ancora ad altri interventi chirurgici. "Mi piace molto la taglia che ho al momento, ma in futuro potrei decidere di ingrandirle ancora", ha ammesso.

allegra cole domenica live

ALLEGRA COLE, LA SUA TRASFORMAZIONE FISICA

Da talentuosa insegnante di pianoforte a modella: un salto importante per Allegra Cole mamma 47enne di ben otto figli e diventata celebre online soprattutto per quella sua evidente e drastica trasformazione fisica. La donna ha iniziato a 30 anni posando come modella. La nuova strada le sarebbe piaciuta così tanto da aver deciso di abbandonare la sua precedente professione dedicandosi a tempo pieno alla moda. Il suo seno, tuttavia, le provocava qualche disagio in quanto dopo l'allattamento non era più quello di una volta e così ha deciso di affidarsi totalmente alla chirurgia estetica aumentando drasticamente le dimensioni. Un desiderio condiviso a quanto pare anche dal marito che avrebbe apprezzato non poco le nuove forme della donna.

"Dopo la prima operazione sentivo come se non fosse abbastanza. Quando vedo un seno che mi piace, ed è chiaramente più grande del mio, lo voglio", ha dichiarato Allegra, che ha ammesso di aver speso circa 75 mila dollari in interventi chirurgici per raggiungere l'attuale risultato (ma che non si limiterebbe solo al seno ma anche ad altri ritocchi che comprendono pancia, sedere, labbra e iniezioni varie di botulino). Pur essendo ancora molto legata alla sua educazione da mormone, la Cole ha ammesso: "Sono molto tradizionalista, c’è solo questo aspetto della mia vita che è estremo e credo ci siano molte donne che si sentono così". Cosa racconterà a Barbara d'Urso?