GIALLINI SPIEGA L'ARTICOLO 7 DELLA COSTITUZIONE ROMANA: LA DIFFERENZA TRA ''STICA**I'' E ''MECOJ***'' (VIDEO!), OSCURA A MOLTI CHE ABITANO A NORD DI VITERBO, DOVE SPESSO I DUE SIGNIFICATI SONO INVERTITI - NEI PANNI DI ROCCO SCHIAVONE, CHIARISCE COME A ROMA UNO 'STICA**I' DETTO AL MOMENTO GIUSTO POSSA STEMPERARE ANCHE LA PEGGIORE DELLE DISCUSSIONI…

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