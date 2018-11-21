GIALLINI SPIEGA L'ARTICOLO 7 DELLA COSTITUZIONE ROMANA: LA DIFFERENZA TRA ''STICA**I'' E ''MECOJ***'' (VIDEO!), OSCURA A MOLTI CHE ABITANO A NORD DI VITERBO, DOVE SPESSO I DUE SIGNIFICATI SONO INVERTITI - NEI PANNI DI ROCCO SCHIAVONE, CHIARISCE COME A ROMA UNO 'STICA**I' DETTO AL MOMENTO GIUSTO POSSA STEMPERARE ANCHE LA PEGGIORE DELLE DISCUSSIONI…-
“CASTRATO DI M…A” – VIDEO! SGARBI FURIOSO CON MARIO GIORDANO A “QUARTA REPUBBLICA”. SI PARLA DELLA CHIUSURA DOMENICALE DEI NEGOZI E IL SINDACO DI SUTRI SI INALBERA. I PERFIDI DI ''STRISCIA'' MANDANO I FUORIONDA: “NON SAI UN C...O, SEI UNA ZUCCA VUOTA, DOMANI TELEFONO A BERLUSCONI, AL CESSO DEVI METTERLO QUESTO CO...E, AL CESSO”
RULA HOOP – LA JEBREAL GIOCA A FARE LA DONNA DEL POPOLO. MA GLI ITALIANI NON ERANO FASCISTI E RAZZISTI? IN VISTA DELLA CANDIDATURA ALLE EUROPEE FA DIETROFRONT IN UN’INTERVISTA A “MARIE CLAIRE”: “GLI ITALIANI NON SONO INTOLLERANTI, NON LO SONO MAI STATI” – FA L’OCCHIOLINO A MINNITI E RACCONTA DI AVER PREVISTO LA VITTORIA DI TRUMP
''LA CINA È UNA MAFIA MALEODORANTE''. SE NON CI FOSSE STEFANO GABBANA, BISOGNEREBBE INVENTARLO! (MA DICE CHE GLI HANNO HACKERATO IL PROFILO) - CANCELLATA LA SFILATA-EVENTO DI DOLCE&GABBANA A SHANGHAI, DOPO LE CRITICHE PER LO SPOT CON LA MODELLA CHE PROVA A MANGIARE UN CANNOLO GIGANTE CON LE BACCHETTE, TRA CHIARE ALLUSIONI SESSUALI (VIDEO). LO STILISTA SCLERA SU INSTAGRAM, MA DICE CHE SONO STATI GLI HACKER: ''NON SCRIVEREI MAI COSE SIMILI''
DALLA RUSSIA CON ORRORE – UN CANNIBALE 19ENNE È STATO CONDANNATO A 19 ANNI DI CARCERE PER AVER UCCISO LA COMPAGNA 45ENNE: LE HA APERTO IL CRANIO E POI... – SI È ACCANITO SUL CADAVERE E HA IMPROVVISATO UN RITUALE SATANICO PER INVOCARE IL DEMONIO – “HO PROVATO PIACERE SESSUALE DURANTE IL DELITTO''
SCHUMI FOREVER – LA FAMIGLIA DI MICHAEL SCHUMACHER HA PUBBLICATO UN’INTERVISTA INEDITA CHE RISALE A POCHI MESI PRIMA DEL TRAGICO INCIDENTE SUGLI SCI – DALLA VITTORIA PIÙ BELLA IN CARRIERA, AI SUOI IDOLI AL RIVALE MIKA HAKKINEN: “LA PERSONA CHE HO RISPETTATO DI PIÙ IN CARRIERA, SIA PER LE GRANDI BATTAGLIE CHE PER UNA RELAZIONE MOLTO SOLIDA ANCHE UNA VOLTA TOLTI I CASCHI…” (VIDEO)
CAFONALINO - FESTA CON CINQUECENTO INVITATI ALL'AUDITORIUM DI ROMA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SEI CON ME” SCRITTO DA FRANCA FENDI, TERZA DELLE CINQUE SORELLE FONDATRICI DEL GRUPPO - DA ENRICO VANZINA A MASSIMO GRAMELLINI, DA ROBERTO CAPUCCI A STEFANIA PRESTIGIACOMO: ECCO CHI C’ERA
LEGGI E GODI (INSOMMA…) CON CRISTIANA LAURO - MICHELIN PRESENTA LA GUIDA ITALIANA 2019 SENZA GROSSE NOVITÀ: CI CONFERMIAMO SECONDA POTENZA GASTRONOMICA DEL MONDO, MA È UNA GUIDA UN PO' IMMOBILE CHE NON VUOLE ESPORSI. E TRA I RISTORANTI CON UNA STELLA, SI NOTANO DISTANZE SIDERALI - ULIASSI A SENIGALLIA NUOVO ARRIVATO TRA I TRE STELLE. COSÌ ARRIVIAMO A 10, QUANTO LA SOLA PARIGI… - CRACCO, CANNAVACCIUOLO, ARMANI: CHI SALE E CHI SCENDE
AVETE FIATO CORTO, PALPITAZIONI, NAUSEA E SUDORAZIONE QUANDO VEDETE UN CLOWN? ALLORA SIETE AFFETTI DA COULROFOBIA, UN DISTURBO POCO NOTO APPROFONDITO PURE NEI MANUALI DI PSICOLOGIA - MA PERCHE' QUESTA MASCHERA INCUTE TIMORE? L'ESASPERATA OSTENTAZIONE DI FELICITÀ VEICOLATA DAI PAGLIACCI, AGISCE SULL'INCONSCIO SUGGERENDOGLI DI STARE ALLERTA DA…