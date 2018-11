GRANDE BORDELLO – NUOVO CAPITOLO DELLO SCAZZO TRA ALESSANDRO CECCHI PAONE E LE DONATELLA, CHE ACCUSANO DI GIUDICARE LE PERSONE PER LA LORO CULTURA – “NON MI INTERESSA DOV’È IL NILO, CONTA CONOSCERE I PROBLEMI DELLA VITA. FATTI UN BAGNO DI UMILTÀ” SI INFURIA GIULIA PROVVEDI – MA LUI: “NON POSSO DISCUTERE CON QUESTA GRAZIOSA RAGAZZA. È UN'INVASATA” (VIDEO)

cecchi paone vs. donatella

Giuseppe Candela per "www.ilfattoquotidiano.it"

cecchi paone vs. provvedi 4

La decima puntata del Grande Fratello Vip si sofferma, ovviamente, sul durissismo scontro avvenuto giovedì notte tra Alessandro Cecchi Paone e le sorelle Provvedi. Dopo aver rivisto la lite Giulia attacca: “Giudica le persone in base alla loro cultura, io vivo di valori, che lui non ha.

Fatti un bagno di umiltà“, il giornalista replica a tono: “Non posso discutere con questa graziosa ragazza. Giulia è una ragazzina invasata.” La discussione era esplosa dopo la lotta con i cuscini con Fabio Basile che dallo studio se la prende con l’ex conduttore de La Macchina del tempo: “Un amico non fa quello che hai fatto tu.

cecchi paone vs. provvedi 7

Mi hai fatto solo del male. Un uomo vero non si vede dalla cultura, ma da quello che ha dentro. Se vuoi riacquisire la mia stima devi chiedere scusa alle Donatella, adesso”.

Cecchi Paone in casa non risparmia poi Silvia: “Fabrizio Corona è il peggiore esempio per i giovani italiani e tu ci sei stata fidanzata. I tuoi parenti non si meritavano di vederti per tre anni con quella persona.”.

cecchi paone vs. provvedi 8

La ragazza quasi in lacrime prova a difendersi: “Sei appassito, fatti gli affari tuoi”. Signorini, che lo scorso anno attaccava Giulia De Lellis perché ignorante, ora difende le Provvedi: “Di dove sia il Nilo non me ne frega niente, conta conoscere i problemi veri della vita”.

Il giornalista è il primo eliminato della puntata, nessuno lo accompagna alla porta e Maria Monsé in studio festeggia a modo suo: “La sua maschera aveva una data di scadenza come lo yogurt.”

cecchi paone vs. provvedi 9

La puntata prevede una doppia eliminazione che avviene dopo un televoto lampo in positivo con Lory Del Santo, Martina Hamdy ed Ela Weber, proprio la sellerona tedesca è costretta a lasciare il reality perché sostenuta solo dal 21% delle preferenze.

Sembra rafforzarsi con il passare delle puntate il rapporto tra Stefano Sala e Benedetta Mazza, sempre più alle prese con baci e abbracci che non lasciano dubbi. Il modello prova a tranquillizzare la fidanzata che si era detta delusa da questo rapporto in un’intervista al settimanale Chi: “Devo capire cosa mi succede fuori da quì.

cecchi paone vs. provvedi 5

Dovrei vedere la mia compagna per parlarle e capire se provo ancora qualcosa per lei. Questa è una grande prova per me ma non la sto tradendo.” Il Grande Fratello ha dato la possibilità a Dasha di contattare Stefano attraverso un telefono, dopo sessanta secondi il cellulare non ha squillato. Rottura definitiva?

Jane Alexander, nonostante la proposta di matrimonio del compagno, ha di fatto iniziato una relazione con il velino Elia Fongaro. Una decisione che poteva infastidire suo figlio che invece la rassicura con una lettera: “Cara mamma, ti sto scrivendo questa lettera per eliminare le tue incertezze. Mi manchi un sacco e aspetto il tuo ritorno. Sono ormai quindici anni che convivo con te e ti conosco bene.

cecchi paone vs. provvedi 6

Non sono arrabbiato con te e ti supporterò sempre. Elia mi sembra una persona simpatica e rispettabile. Ti voglio un sacco di bene.” Spazio ovviamente alle nomination, sarà il pubblico a decidere chi eliminare nella prossima puntata tra Lory Del Santo e Ivan Cattaneo.

cecchi paone vs. provvedi 3 cecchi paone vs. provvedi 1 cecchi paone vs. provvedi 2