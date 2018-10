GUADAGNINO DYLANIATO - MENTRE NELLE SALE STA PER USCIRE ‘SUSPIRIA’, IL NUOVO FILM NUOVO SI ISPIRA ALL’ALBUM DEL MENESTRELLO, “BLOOD ON THE TRACKS” – IL DISCO USCITO NEL ’75 MENTRE IL MATRIMONIO DEL CANTANTE CON LA PRIMA MOGLIE, L'EX MODELLA SARA LOWNDS, STAVA PER FINIRE SEGNO’ IL MOMENTO DELLA RINASCITA ARTISTICA DEL FUTURO PREMIO NOBEL – VIDEO

Nelle sale sta per uscire Suspiria e Luca Guadagnino ha già in mente un nuovo progetto: il regista italiano - candidato l' anno scorso agli Oscar per Chiamami col tuo nome - sta lavorando a un film ispirato all' album di Bob Dylan «Blood on the Tracks». La rivelazione arriva da un' intervista che Guadagnino ha rilasciato al New Yorker.

Si tratterà di «una storia ambientata negli anni Settanta, che si svolge nell' arco di vari anni e che Guadagnino e lo sceneggiatore Richard LaGravanese hanno inventato attingendo ai temi centrali dell' album», riferisce la rivista senza precisare quando cominceranno le riprese.

Tutto è nato perché uno dei produttori di Chiamami col tuo nome ha comprato i diritti cinematografici dell' album di Dylan e ha poi chiesto al regista di ricavarne un film. Guadagnino aveva posto come condizione che LaGravanese, (che ha lavorato tra gli altri film a I Ponti di Madison County, Behind the Candelabra e Beloved), scrivesse la sceneggiatura. Ed ora il copione c' è, 188 pagine, sempre secondo il New Yorker.

LaGravanese parla al periodico americano dei personaggi e spiega che «quando loro si reprimono, noi drammatizziamo la loro repressione. E drammatizziamo quello che succede quando le passioni prendono il sopravvento». «Blood on the Tracks» è uscito nel 1975. È il quindicesimo album di Dylan, creato l' anno prima mentre il matrimonio del cantante con la prima moglie, l' ex modella Sara Lownds stava per finire. Secondo i critici, canzoni come «Simple Twist of Fate' o «You' re Gonna Make Me So Lonely» segnarono il momento della rinascita artistica del cantautore americano e futuro premio Nobel. Anche se Dylan ha sempre negato qualsiasi diretto riferimento autobiografico, uno dei figli della coppia, Jakob, ha detto che ascoltare l' album per lui era paragonabile a sentire parlare assieme i suoi genitori.

