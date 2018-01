INSTAPOPPIN'!/2 - PIERACCIONI SE LE SCEGLIE TUTTE COME LAURA TORRISI, MA PURE LEI SE LI SCEGLIE COME PIERACCIONI! SU INSTAGRAM LE FOTO DELLA VACANZA AI CARAIBI CON IL PILOTA LUCA BETTI, CHE RICORDA MOLTO IL COMICO TOSCANO PADRE DI SUA FIGLIA - ''LUCA SA FARMI SENTIRE SPECIALE. L'AMORE DURATURO SI COSTRUISCE CON TANTA PAZIENZA. E IO E LEONARDO...''

Da www.lanazione.it - Un Capodanno alle Isole Cayman per Laura Torrisi. L'attrice di Montemurlo (Prato) ed ex di Leonardo Pieraccioni ha da tempo una nuova storia con l'ex pilota di rally Luca Betti. E i due si mostrano sorridenti e felici su Instagram nella loro vacanza nel mar dei Caraibi. Prima una puntata in Florida, poi appunto la fuga verso le Cayman, dove la coppia ha festeggiato il Capodanno.

(Da Oggi - Novembre) - Laura Torrisi parla per la prima volta del suo fidanzato Luca Betti, che ha sostituito Leonardo Pieraccioni nel cuore della sexy attrice. E lo fa in una lunga intervista sul settimanale Oggi

“MI FA SENTIRE SPECIALE” – Le parole che Laura Torrisi riserva a Luca Betti sul settimanale Oggi sono quelle di una donna davvero innamorata: “Sa farmi sentire speciale. L’amore duraturo si costruisce con tanta pazienza. E imparando a chiudere un occhio e pure un orecchio: prima non ne facevo passare una. Si fa dialogando molto”.

LA SEPARAZIONE – Laura Torrisi, nell’intervista al settimanale Oggi, parla anche della separazione da Leonardo Pieraccioni: “Una separazione è un fallimento”, racconta. “Al massimo, si può dire che non è stato un fallimento totale. C’è stima fra di noi e poi ora parliamo meglio e di più di quando stavamo assieme. Ecco, come ex non siamo un fallimento”.

