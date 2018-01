ISOLA DANDOLATA! - ALLA CONFERENZA STAMPA LA VERA STAR ERA LA VENIER, CHE IN TANDEM CON LA MARCUZZI HA OSCURATO IL PORO BOSSARI - VITA E SEGRETI DI AL-LESSA, UNA FINTA SCEMA CHE SA PERFETTAMENTE COSA VUOLE, CHI È E DOVE VUOLE ARRIVARE. ‘NON SONO MAI CAMBIATA E IN VIDEO SONO COME NELLA VITA. SONO MALDESTRA, IMBRANATA, FACCIO CASINI. SONO UNA DONNONA BIONDA UN PO FATALONA, UN PO’ MASCHIACCIO E UN PO’ FANTOZZI’

Alberto Dandolo per Dagospia

mara venier

Oggi i mejo giornalisti fancazzisti di Milano, orfani dei buffet minimal vegani della 3 giorni della moda uomo, si sono riversati in quel di Cologno per la conferenza stampa dell'Isola dei Penosi. Anzi l’Isola degli UltraCafonal! Nel cast ci manca solo Lubamba per essere l'apoteosi del trash!

Star dell' evento sora Mara Venier fresca di un'altra isola, la sua...in quel del Caribe. Abbronzata, dimagrita di 15 kg ( suo marito Nicola Carraro le ha sequestrato I mojito per 50 giorni!) ha monopolizzato l'attenzione dei media manco fosse Lady Gaga! Grande sintonia tra lei e Al-lessa Marcuzzi che ha eccitato i pochi etero in sala stampa col suo stacco di coscia!

Le due prime donne hanno oscurato il gia' grigio Danielino Bossari, opinionista assieme a sora Mara dello show. Uno dei cameramen presenti ha sentenziato serafico e spietato: "Aho, ste due a sto ragazzotto se lo magnano vivo!"...Come contraddirlo...!

Alberto Dandolo per OGGI

alessia marcuzzi maldive

Ci diamo appuntamento per una chiacchierata privata in un locale “salutista”, uno di quelli che ti vendono la felicità in un frullato di carote, kiwi e zenzero. E’ puntualissima e ci attende paziente seduta ad un tavolo in fondo alla sala. Non è sola, con lei c’è un ragazzo aitante e silenzioso. E’ il suo istruttore di pilates, disciplina che la conduttrice ha iniziato a praticare da qualche tempo e che giura le stia mettendo a posto corpo e anima.

E’ raggiante Alessia, indossa una semplice tuta e delle scarpe da ginnastica. Eppure non si può fare a meno di notare il suo fisico scultoreo e le sue lunghissime gambe che accavalla con grazia e naturale eleganza . Non se la tira, è di una semplicità disarmante: rispetta la fila al bancone, pretende di pagare in anticipo, saluta tutti con gentilezza e scherza con il personale del bar come fosse una loro vecchia amica.

alessia marcuzzi daniele bossari filippa lagerback

Eppure questa ragazza di 40 anni e passa tra qualche giorno sarà una delle conduttrici televisive su cui si concentreranno l’attenzione dei media e le aspettative commerciali di Mediaset. Sarà infatti per il quarto anno consecutivo la padrona di casa de “L’Isola dei Famosi”, il reality di punta del Biscione di quest’inizio 2018.

Ma Alessia ci appare tranquilla, disincantata. Quasi “leggera”. “ La leggerezza è la mia cifra” ci dice, “ spesso si confonde la leggerezza, l’educazione, l’essere una persona perbene per una debolezza. Invece io credo che sia l’esatto contrario. La leggerezza è sinonimo di forza perché corrisponde alla capacità di vedere la vita per quello che è, dando il giusto peso alle cose.”

alessia marcuzzi 49

“ Chi non mi conosce – continua – potrebbe pensare che io sia una senza polso, senza carattere. Invece io sono solo una donna estremamente rispettosa degli altri. Ma so esattamente quello che voglio. E se mi incavolo, credimi, non ce ne è per nessuno”.

“Vedi, io per scelta a differenza di molti altri colleghi non faccio parte del team autorale del mio programma. Ho deciso di non firmarlo per non contaminare il mio ruolo di conduttrice, anzi di narratrice tout court. Sono molto attenta e precisa sul lavoro ma preferisco rispettare ruoli e competenze. Però una idea di chi avrei voluto in Honduras ce l’ho sempre avuta."

E la Marcuzzi un nome a casa se lo è portato per davvero. E’ forse quello di maggior peso mediatico: Stefano De Martino. Sarà lui infatti, come anticipato proprio da Oggi, il nuovo inviato del reality.

L’ex signor Rodriguez è stato quindi in primis e in tempi non sospetti fortemente voluto proprio dalla conduttrice e Maria De Filippi, con la cui società di produzione il ballerino ha un contratto di esclusiva, non ha battuto ciglio quando le è stato richiesto. Possiamo dirvi con certezza che lo ha “dato in prestito” all’Isola proprio in virtù della grande stima umana e professionale che nutre verso Alessia.

alessia marcuzzi

Perché la Marcuzzi, a differenza di molte sue colleghe, è una persona che è riuscita a non sollevarsi dalla realtà e ad unire sapientemente sensibilità ,leggerezza e rigore sul lavoro guadagnandosi il rispetto e l’affetto della maggior parte dei suoi colleghi. Non a caso è anche una delle professioniste più amate da Piersilvio Berlusconi e dal management di Cologno Monzese, tanto da essere considerata dall’Azienda una risorsa preziosa ed intoccabile.

Alessia si dice felice e soddisfatta dell’ingaggio di Stefano: “ L’ho incontrato a pranzo qualche giorno fa, è un ragazzo sveglio, vivace, intelligente. Mi piace assai… e poi è napoletano. Io adoro Napoli, la sua gente ha una marcia in più”.

alessia marcuzzi

E una marcia in più la ha anche questa ragazza della Roma bene che sembra non essersi mai montata la testa. Con sincerità ci ha confidato : “ Io, forse grazie all’educazione che ho ricevuto dai miei genitori, ho avuto la fortuna di rimanere sempre me stessa nonostante lo stordimento che questo lavoro può produrre. Non sono mai cambiata e in video sono come nella vita. Sono maldestra, imbranata, faccio casini. Sono una donnona bionda un po fatalona, un po maschiaccio e un po Fantozzi. Ma va bene cosi! Grazie a Dio il successo, la visibilità, l’esposizione mediatica non mi hanno snaturato!”.

alessia marcuzzi su alessia reato

E la grande popolarità non sembrano aver snaturato nemmeno le sue priorità di donna. Le si bagnano gli occhi quando inizia a parlarci dei suoi due figli. Di Tommaso, ormai quasi adolescente avuto con Simone Inzaghi, e della bellissima Mia, somigliantissima al papà Francesco Facchinetti.

Alessia, che da 3 anni è sposata con il produttore Paolo Calabresi Marconi, riesce a destreggiarsi nella sua famiglia allargata con una naturale quanto inconsueta maestria. I padri dei suoi figli la stimano e le vogliono sinceramente bene. Sicuramente la bionda conduttrice ha avuto il merito di costruire proprio attraverso quella “leggerezza” di cui ci parlava dei rapporti solidi, fatti di affetto e rispetto anche con gli uomini che hanno attraversato la sua vita. E non è cosa semplice!

mara venier ravana nel decollete di alessia marcuzzi alla ricerca del microfono

Anche se qualche mese fa proprio ad Oggi aveva confidato che spesso per ricaricarsi sente il bisogno di stare un po da sola con se stessa: “ Ogni tanto sento l’esigenza di staccare la spina per ricaricarmi. Mi basta poco: prendo l’auto e vago per un paio d’ore senza meta per la mia Roma. In questo modo libero la mia mente dal peso di alcuni pensieri e ritrovo l’energia di cui ho bisogno.”

Non ci appare tesa e nemmeno preoccupata. Non è persona che, a nostro parere, soffre di ansie da prestazione. Eppure il grande successo in termini d’ascolto dell’ultima edizione del Gf Vip condotto da Ilary Blasi indurrà inevitabilmente a dei confronti spietati.

“Lo scorso anno abbiamo avuto Raz Degan che con la sua personalità forte, spigolosa, anticonvenzionale ha dato una forte identità alla narrazione del programma” ci sussurra Alessia.

alessia marcuzzi alvin

“Quest’anno sarà l’Isola che dovrà essere. Perchè, come diceva lo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun nel suo capolavoro “Creatura di sabbia” , è inutile tentare di prevedere o forzare gli eventi. E tutto andrà bene se non si cercherà di deviare a tutti i costi il corso del fiume.”

