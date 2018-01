IVANA MRAZOVA E LUCA ONESTINI IN LOVE - LA MODELLA CECA RACCONTA IL LORO PRIMO BACIO: "È STATO MOSTRUOSO. ERA IL PRIMO DA QUANDO SONO TORNATA SINGLE. MI HA FATTO UNO STRANO EFFETTO. POI PERÒ È STATA UNA GODURIA!"

Emiliana Costa per www.ilmessaggero.it

E finalmente coppia fu. Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno ufficialmente insieme. Gli ex gieffini, dopo aver raccontato in un'intervista al settimanale Chi la nascita del loro amore, saranno oggi pomeriggio ospiti a Verissimo per aggiungere dettagli a una delle storie più chiacchierate del Gf Vip.

E tra le indiscrezioni che iniziano a fioccare sul web, la descrizione del primo bacio. Come riporta il sito Anticipazioni.tv, l'ex tronista avrebbe dichiarato: "Quando ci siamo dati il primo bacio? La prima sera in cui Fuffy (Raffaello Tonon, ndr) ci ha lasciati soli!”.

E chiamata in causa, la bella Ivana avrebbe aggiunto: "È stato il primo bacio da quando sono tornata single, ricordo che è stato mostruoso. Mi ha fatto uno strano effetto. Poi però è stata una goduria!".

