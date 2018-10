JUSTINE MATTERA, MUTATIS MUTANDA: “NON MI SONO LASCIATA CON MIO MARITO. MA SIAMO D’ACCORDO: SU INSTAGRAM MAI PIU’ SENZA MUTANDE” – LA SHOWGIRL PARLA DELLA FOTO SENZA VELI IN UN PRATO CHE HA MANDATO IN VISIBILIO I SUOI FAN: “GLI AMICI DI MIO MARITO GLI HANNO DETTO: 'SE HA FATTO UNA FOTO COSÌ, IMMAGINATI CHISSÀ COSA AVRÀ FATTO NEL...”

Da Un Giorno da Pecora

justine mattera

Justine Mattera, showgirl e star di Instagram, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha smentito le voci secondo cui il marito l'avrebbe lasciata dopo una sua foto postata sul popolare social., in cui veniva ritratta praticamente senza vestiti su un prato. “Non è stato lui ad accorgersi della foto ma i suoi amici, che gli hanno detto: 'se ha fatto una foto così, immaginati il backstage, chissà cosa avrà fatto...'”

E lei come gli ha risposto? “Che i fotografi fanno un lavoro, ed è un lavoro molto professionale”. E' vero che siete lasciati dopo quella foto? “No, no, non ci siamo lasciati. Diciamo che dopo quell'episodio abbiamo trovato un accordo: non posare più senza mutande”. Lei è attivissima su IG, e il suo profilo conta oltre 250mila follower. Quanto guadagna per ogni post? “Si possono guadagnare circa 500 euro a post”, ha spiegato l'ex compagna di Paolo Limiti a Rai Radio1.

