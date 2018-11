LA JUVE FA IL BOTTO: 24,1% SU RAI1 E UN ALTRO 5,3% SU SKY, SFIORANDO IL 30% TOTALE - ROCCO SCHIAVONE SOFFRE MA NON TROPPO (11,1%) - CANALE5 CI PROVA CON LE DONNE E ''DIANA'' (7,3%), MA IL PUBBLICO FEMMINILE PREFERISCE LA SCIARELLI (19,1%) - CHIAMBRETTI CON ASIA (4,4%) - PURGATORI (3,3%) - PALOMBA (4,1-3,2%) VS GRUBER CON SALVINI (6,6%) - QUELLI CHE (5,7%) - 'FORUM' (18%) VS ISOARDI (12,3%) - VESPA (9,7%) - COSTANZO (11,6%)

1. LA JUVE FA IL BOTTO

Da www.tvzoom.it

cr7 united 3

Ieri Juve-Manchester United, vinta in rimonta per due a uno dagli inglesi, con tutti i gol nel secondo tempo, ha riscosso 6,269 milioni ed il 24,1% di share, con la prima frazione di gara a 6,4 milioni e 23,7% e la seconda a 6,160 milioni e 24,5%. Il picco di ascolti e quello di share sono coincisi con il fischio finale, alle 22.51, con la squadra di CR7 che cercava il pareggio: 6,8 milioni di spettatori e 28,93% di share.

Ma i numeri della Vecchia Signora e quelli della Champions League s’impennano se si considera anche il seguito pay. Su Sky, infatti, il match di Torino ha avuto ulteriori 1,385 milioni di spettatori ed il 5,3% di share. Complessivamente le partite del torneo in versione pay hanno raccolto 1,6 milioni di spettatori con il 6,1% di share, portando il montante complessivo della platea del football a quota 30,2% di share.

2. ASCOLTI TV | MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018. JUVENTUS-MANCHESTER UNITED AL 24.1%.

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 l’incontro di Champions League Juventus-Manchester United ha conquistato 6.269.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale 5 Diana – La Storia segreta di Lady D ha raccolto davanti al video 1.583.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Rocco Schiavone 2 ha interessato 2.689.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il calice di fuoco ha catturato l’attenzione di 1.355.000 spettatori (6.6%).

cr7 juve united

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.220.000 spettatori pari ad uno share del 10.1%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 934.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 503.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su TV8 X Factor 2018 ha segnato il 2.8% con 621.000 spettatori mentre sul Nove Ex – Amici come prima ha catturato l’attenzione di 541.000 spettatori (2.2%).

Access Prime Time

Quelli che Dopo il Tg al 5.7%

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.186.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 Quelli che dopo il TG segna il 5.7% con 1.546.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.038.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Non ho l’età ha appassionato 1.392.000 spettatori pari al 5.6% e Un Posto al Sole 1.931.000 (7.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.039.000 individui all’ascolto (4.1%) nella prima parte e 869.000 (3.2%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.733.000 spettatori (6.6%). Su TV8 Guess my Age piace a 534.000 spettatori con il 2.1% di share. Sul Nove Cucine da Incubo ha raccolto 320.000 spettatori con l’1.2% e I Migliori Fratelli di Crozza segna l’1.1% con 307.000 spettatori.

MOURINHO

Preserale

Caduta Libera ancora oltre il 20%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.286.000 spettatori (20%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.479.000 spettatori (22.3%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.731.000 spettatori con il 17.2% di share e Caduta Libera 4.035.000 con il 20.5% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 819.000 spettatori (4.5%) mentre NCIS 1.169.000 (5.2%). Su Italia1 Sport Mediaset ha totalizzato 510.000 spettatori (2.8%) e CSI New York 595.000 (2.6%). Su Rai3 Blob segna 1.110.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete 4 Fuori dal Coro è stato scelto da 681.000 spettatori (3.3%) e Tempesta D’Amore sigla il 4.1% con 939.000 spettatori. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 341.000 spettatori (share del 2.1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 452.000 spettatori (2%). Su La5 Grande Fratello Vip Live è stato seguito da 41.000 spettatori pari allo 0.2% di share.

Daytime Mattina

Agorà oltre il 10%

Su Rai1 la seconda parte dello Speciale Porta a Porta, in onda dalle 2.00 alle 3.00, segna il 6.9% con 153.000 spettatori. Uno Mattina dà il buongiorno a 969.000 telespettatori con il 17.9% di share; Storie Italiane ottiene 973.000 spettatori con il 19.3% di share nella prima parte e 913.000 (16.1%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 861.000 spettatori (15.7%) nella prima parte e 774.000 (15.3%) nella seconda. Su Rai 2 5 Cose da sapere è visto da 89.000 spettatori (1.5%).

GIALLINI ROCCO SCHIAVONE

Su Italia 1 Dr. House ottiene un ascolto di 175.000 spettatori pari al 3% di share nel primo episodio e 156.000 spettatori (3%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 567.000 spettatori pari al 10.1% di share (presentazione 484.000 – 7.5%); Mi Manda RaiTre si porta al 7.4% con 375.000 spettatori e Tutta Salute segna il 6.7% con 378.000 spettatori. Su Rete 4 la seconda parte dello Speciale Tg4, in onda dalle 2.00 alle 3.51, è stata seguita da 32.000 spettatori con l’1.7% di share. l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 103.000 spettatori con share del 2% nel primo episodio e 121.000 (2.3%) nel secondo. Su La7 la seconda parte dello Speciale TGLA7 dedicato alle Elezioni Americane, in onda dalle 2.00 alle 7.47, segna il 5.6% con 123.000 spettatori; Omnibus realizza un a.m. di 252.000 spettatori con il 4.3%. A seguire Coffee Break ha informato 224.000 spettatori pari al 4.4%.

Daytime Mezzogiorno

Forum al 18%

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.237.000 spettatori con il 12.3%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.478.000 telespettatori con il 18%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 477.000 spettatori con il 7.5% nella prima parte e 1.044.000 (10.2%) nella seconda. Su Italia 1 Grande Fratello Vip segna il 5.8% con 764.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.078.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 11.30 raggiunge 487.000 spettatori con il 7.2%, Quante storie si porta al 7.3% con 923.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 222.000 spettatori con l’1.9% di share mentre La Signora in Giallo 738.000 (5.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 385.000 spettatori con share del 6.3% nella prima parte, e 578.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su La5 Grande Fratello Vip Live è stato seguito da 50.000 spettatori pari allo 0.4% di share.

Daytime Pomeriggio

LILLI GRUBER MATTEO SALVINI

Il post prandiale di Rai1 cresce con l’assenza de La Signora del West su Rai3. Young Sheldon parte dal 6.1%

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.724.000 spettatori (12.5% di share) e Il Paradiso delle Signore 1.422.000 (13%). La Vita in Diretta informa 1.409.000 spettatori (13.7%) nella prima parte e 1.829.000 (14.9%) nella seconda. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.717.000 spettatori (18%), Una Vita ha convinto 2.619.000 spettatori con il 18.1% di share mentre Uomini e Donne ha fatto compagnia a 2.783.000 spettatori pari al 22.8% di share (finale 2.397.000 – 23%).

Grande Fratello Vip è la scelta di 2.428.000 spettatori (24.2%). Il Segreto sigla il 22.6% con 2.341.000 spettatori; Pomeriggio Cinque si porta al 19.5% con 2.204.000 spettatori nella prima parte, al 18.4% con 2.434.000 spettatori nella seconda e al 13.9% con 2.029.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 841.000 spettatori (6.8%), Squadra Speciale Colonia 320.000 (3.1%) nel primo episodio e 281.000 (2.5%) nel secondo.

Su Italia1 I Simpson intrattengono 942.000 spettatori (6.3%) nel primo episodio e 982.000 (6.8%) nel secondo, la nuova stagione di The Big Bang Theory ha raccolto 769.000 spettatori con il 5.8%, l’esordio di Young Sheldon 710.000 (6.1%), Black-ish 509.000 (4.7%) e Friends 263.000 (2.2%). Il Grande Fratello Vip segna il 2% con 258.000 spettatori. Su Rai3 il Question Time di Rai Parlamento ha fatto compagnia a 495.000 spettatori (4.1%) e Geo a 1.458.000 spettatori con l’11.5% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 961.000 spettatori con il 7%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 399.000 spettatori con il 2.8% nella Prima Pagina e 417.000 (3.5%) nella seconda.

luca e paolo e mia ceran

Seconda Serata

Eroi di Strada al 5.9%

Su Rai1 Porta a Porta convince 835.000 spettatori con il 9.7% di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 733.000 spettatori pari ad uno share dell’11.6%. Su Rai2 Eroi di Strada segna 697.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna l’8.9% con 711.000 spettatori. Su Italia1 Riverdale viene visto da una media di 341.000 ascoltatori con il 5.7% di share nel primo episodio e da 169.000 spettatori (4.6%) nel secondo. Su Rete4 Piccole Luci ha segnato il 3.5% con 244.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.109.000 (20.7%)

Ore 20.00 5.208.000 (22.3%)

TG2

Ore 13.00 2.303.000 (16.7%)

Ore 20.30 1.940.000 (7.5%)

fabrizio corona osannato dal pubblico del costanzo show

TG3

Ore 14.25 1.720.000 (12%)

Ore 19.00 2.070.000 (11.2%)

TG5

Ore 13.00 2.926.000 (21.1%)

Ore 20.00 4.344.000 (18.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.485.000 (13.3%)

Ore 18.30 877.000 (5.9%)

TG4

Ore 12.00 345.000 (3.9%)

Ore 18.55 652.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 651.000 (4.3%)

Ore 20.00 1.213.000 (5.1%)