KILLER DELLA LIBIDO - FORMAGGI, BROCCOLI, LIQUIRIZIA: I 15 ALIMENTI DA EVITARE ASSOLUTAMENTE PRIMA DI FARE SESSO – I PARERI DELLA NUTRIZIONISTA – I CIBI ‘’SCORREGGEVOLI” - DA EVITARE ASSOLUTAMENTE GLI HOT DOG: POSSONO OSTRUIRE LE ARTERIE DEL PENE E DELLA VAGINA

Da http://www.dailymail.co.uk

“Femail” ha lavorato con la nutrizionista Elouise Bauskis per identificare i 15 alimenti che si dovrebbero assolutamente evitare prima di una serata romantica sotto le coperte.

1. La liquirizia

L’assunzione di liquirizia è stata collegata ad un abbassamento dei livelli di testosterone. Più alto è il testosterone, più forte è il desiderio sessuale, sia per gli uomini e le donne. Concludete voi il sillogismo.

2. I formaggi

O anche chiamati i killer della libido. Molti latticini sono difficili da digerire e aumentano la produzione di muco. Non è il modo ideale di sentirsi prima del sesso!

3. Fagioli

Secondo la dottoressa Bauskis, tutto dipende per quanto riguarda i fagioli:

“Alcuni si sentiranno pieni di energia, altri gonfi e lenti. Nel peggiore dei casi, possono portare all’aumento della flatulenza. Meglio evitare”, ha spiegato.

4. Cioccolato

Scegli con attenzione il cioccolato perché non tutto fa male. Anzi, quello fondente (con un minimo di 70 per cento di cacao) è antiossidante, ricco di L-triptofano (che come la serotonina ci fa sentire più felici) e la feniletilammina, che è la stessa sostanza chimica che produce il corpo durante i primi momenti dell’innamoramento.

5. Hot dog

Possono ostruire le arterie del pene e della vagina, da evitare assolutamente se desideri sentirti sensuale.

6. La menta peperita

È stato dimostrato che la menta riduce i livelli di testosterone: “Una delle erbe migliori per il sistema digestivo, ma ha ripercussioni negative sulla libido.”

7. Acqua tonica

Spesso contiene chinina (come agente aromatizzante) collegata a una diminuzione della funzione sessuale.

8. Patatine fritte

Questo alimento rilascia la sua energia molto rapidamente nel nostro sistema.

Inizialmente, potrai sentirti bene, ma poco dopo ti potresti sentire fiacco e senza forza. “Inoltre, se sono state cotte in olio di cattiva qualità, possono provocarti sonnolenza e indigestione”.

9. Carne rossa

Secondo alcuni è un elemento energizzante, grazie al ferro che aumenta l'ossigenazione in tutto il corpo. Secondo altri, può farti sentire più “animale”. Per altri ancora può generare pesantezza e sonno.

10. Tofu

Il tofu e la soia contengono fitoestrogeni e mangiati in eccesso possono diminuire i livelli di testosterone.

11. Conservanti

Gli alimenti a lunga conservazione hanno un basso valore nutritivo, equivalgono energicamente a un cibo “morto”. Non aumenteranno la vostra vitalità, né renderanno meglio il sesso!

12. Vino rosso

Con moderazione il vino rosso può aumentare il flusso del sangue, aiutandoti a rilassare e abbassare le inibizioni. Ma, in quantità esagerate, può portare all’impotenza.

13. Farina d'avena

Presenta un alto contenuto di fibre che possono farti sentire “gassoso”.

14. Bevande energetiche

Sono piene di zuccheri e coloranti. Possono darti una sensazione di benessere immediato, ma dura poco.

15. Broccoli

Il pericolo è che può produrre gas nel vostro corpo, ma allo stesso tempo è un ortaggio che aiuta a disintossicarsi.

