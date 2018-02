“LA 13ENNE ABUSATA DA POLANSKI VOLEVA FARE SESSO CON LUI” - RICICCIA UN'INTERVISTA DEL 2003 IN CUI QUENTIN TARANTINO MINIMIZZAVA LE MOLESTIE DEL REGISTA - E QUANDO GLI E’ STATO FATTO NOTARE CHE ALLA RAGAZZINA ERANO STATE DATE DROGHE E ALCOL, HA RIBATTUTO: “VOLEVA FARLO MA SE FOSSE STATA MIA FIGLIA AVREI PICCHIATO A SANGUE POLANSKI…” - POI LE SCUSE: “HO SBAGLIATO”

Il regista Quentin Tarantino potrebbe dover dare qualche spiegazione ulteriore oltre a giustificare l'episodio in cui Uma Thurman lo accusava di aver "attentato alla sua vita". Un'intervista radiofonica del 2003 con Howard Stern in cui Tarantino minimizzava le molestie sessuali di Roman Polanski a una ragazzina di 13 anni è diventata virale, mettendo il regista premio Oscar sotto riflettori scomodi.

"Voleva farlo", il creatore di "The Hateful Eight" ha detto della vittima di Polanski. "Non ha violentato una tredicenne", ha detto Tarantino a Stern. "Era uno stupro statutario. Non è esattamente la stessa cosa. ... Ha fatto sesso con una minorenne, va bene. Quello non è stupro. Per me, quando usi la parola stupro, parli di violenza".

Quando il conduttore radiofonico Robin Quivers ha sottolineato che la ragazza non voleva fare sesso, Tarantino ha ribattuto: "Voleva farlo". Quivers ha sottolineato che alla ragazza erano state somministrate droghe e alcol, ma Tarantino non ha esitato. Polanski, direttore di "Rosemary's Baby" e "Chinatown", è stato accusato di aver violentato una ragazza di 13 anni nel 1977. Si è dichiarato colpevole di sesso illegale con un minore, ma è fuggito dal Paese prima della sentenza.

Quivers ha notato che Polanski avrebbe potuto evitare problemi, stando lontano dalla tredicenne. "Gli piacciono le ragazze" ha detto Tarantino che ha ammesso che se la vittima fosse stata sua figlia "lo avrebbe picchiato a morte." Ma la vittima nel caso di Polanski, ha detto, "era stata ad una festa con Roman". I portavoce di Tarantino non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di HuffPostUsa.