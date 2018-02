“ABBIAMO AVUTO PAURA PER NOSTRO FIGLIO” - CHIARA FERRAGNI E FEDEZ CI AGGIORNANO VIA INSTAGRAM SULLA GRAVIDANZA E SPIEGANO LA TEMPORANEA ASSENZA DAI SOCIAL: “ABBIAMO AVUTO L’ECOGRAFIA DI ROUTINE E IL NOSTRO GINECOLOGO HA TROVATO CHE LEO NON STESSE CRESCENDO TANTO QUANTO DOVREBBE, FORSE PERCHÉ LA PLACENTA NON STA FUNZIONANDO AL MEGLIO. SONO STATA MESSA A RIPOSO E…”

Chiara Pizzimenti per https://www.vanityfair.it

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI

«Questi ultimi giorni sono stati un po’ caotici. Mercoledì mattina abbiamo avuto l’ecografia di routine e il nostro ginecologo ha trovato che Leo non stesse crescendo tanto quanto dovrebbe, forse perché la placenta non sta funzionando al meglio. Sono stata messa a riposo e deve prendere tutto con calma (ho dovuto cancellare gli impegni di lavoro). Devo fare delle visite due volte a settimana per controllare che Leoncino stia bene. Abbiamo già avuto i primi risultati e sono buoni. Adesso si riposa e sta crescendo forte».

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI

Chiara Ferragni torna su Instagram dopo qualche giorno di silenzio e spiega il perché della sua assenza dai social. L’influencer racconta su Instagram con un post e una foto, ma anche con le Instagram stories cose le è successo. Passerà a riposo il resto della gravidanza per evitare un parto troppo anticipato. Nulla di grave dicono lei e il fidanzato Fedez, ma raccontano anche che era la prima volta che Leone (questo il nome scelto da tempo per il bimbo), dava qualche problema.

Da Los Angeles scrive anche: «Grazie per il vostro sostegno e mi scuso se le mie risposte non saranno interessanti come al solito. Mi piacerebbe davvero sentire le vostre storie su gravidanza e parto». Aggiungendo le dita incrociate per il suo Leoncino.

fedez chiara ferragni

La foto postata è quella in braccio al fidanzato, ma è più intensa quella scelta da Fedez. Sono in ospedale e la didascalia dice «My Lion», il mio Leone. E Leone è il bambino, ma anche la mamma che affronta le difficoltà della gravidanza. Sono già centinaia i messaggi dei sostenitori della blogger che raccontano di come anche a loro sia accaduto lo stesso durante l’attesa dei figli e dicono di non preoccuparsi.

Finora la gravidanza di Chiara Ferragni è stata tranquilla e molto social (lo dimostrano le foto della gallery in alto), ora deve solo stare tranquilla a casa e aspettare. «Non ci è abituata» dice Fedez che invita tutti a mandarle messaggi per tenerle compagnia.

CHIARA FERRAGNI FEDEZ CHIARA FERRAGNI FEDEZ E LE ECOGRAFIE