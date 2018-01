“ALL’ISOLA DEI FAMOSI HANNO PRESO UNA CHE SPACCIAVA E SI DROGAVA” - WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE AVVELENATISSIME CONTRO NADIA RINALDI: “VAI A FARE IN CULO FACCIONE DI MERDA. LEI HA IL DIRITTO DI TORNARE IN VIDEO E NOI NO?! HASHTAG NADIA LA BOA. MI BATTERÒ PERCHÉ VENGA ESPULSA” - VIDEO

Luca Romano per il Giornale

Finisce in polemica la mancata partecipazione di Wanna Marchi all'Isola dei Famosi.

L'ex imbonitrice con un video pubblicato sui social mette nel mirino i naufraghi e inveisce contro Nadia Rinaldi che è partita per la spedizione in Honduras. Di fatto la regina delle teleevndite contesta la scelta sulla Rinaldi che nel 1998 venne arrestata per possesso ai fini di spaccio di un chilo di cocaina.

Lo scorso anno le due invece erano state scluse dopo una campagna di Striscia la Notizia che aveva ricordato le condanne della Marchi e della figlia Stefania per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere. Adesso la Marchi si è sfogata in modo duro e di certo le sue parole faranno discutere. "All’Isola hanno preso una che vendeva droga e noi non siamo degne?", ha affermato nella clip postata su Facebook. Il suo attacco non farà certo piacere alla Rinaldi che è già stata protagonista della prima lite tra i naufraghi in aeroporto.

DA gossip.fanpage.it

Hanno preso una che spacciava e si drogava? Ma chi è? Ma è lei? Ah, è vero, aveva quel passato lì. Lei è degna di andare ad attraccare alla boa. Capito? Hanno preso uno che parla con gli angeli, vergognatevi. Quello prende per i fondelli gente a cui sono morti figli e genitori. Ne vedremo delle belle, non possiamo esimerci dal fare “L’Isola che non c’è”.

Faremo L’Isola inopportuna, hashtag Scheri deve morì. Adda morì. Quella è stata in carcere per un kg… Scheri e Parpiglia sono fuori di testa?! Mi state dicendo di un articolo dove si legge che la Rinaldi ha avuto una crisi di pianto ed ha detto che non c’entrava. Che schifo, lei è degna. Scheri, chi ha venduto droga non è degno nemmeno di camminare per strada. Se si redime non può andare in tv, ma magari può fare altro. La guerra è iniziata! Mi dite anche di un altro articolo "La Rinaldi è stata fermata e perquisita, addosso le è stata trovata una bustina di coca. Ma nell’appartamento in via Brera è stata trovata la partita da 1 KG e 100 grammi”. No vabbè prima o poi ma la troverò di fronte.

E Santa Barbara da Cologno Monzese l’appoggia così? Ragazzi il più pulito ha la mer*a attaccata al cul* che cola. Striscia perché non è intervenuta in questo caso? Ricci dormivi? Ti svegli solo quando si parla di Wanna Marchi. Questa arrestata per spaccio, insomma è un bel curriculum. Vai a fare in cul* faccione di mer*a. A me non interessa nulla, ma mi fa male quando una che ha la peste si mette a criticare una che ha il morbillo. Tu hai il diritto di tornare in video e noi no?! Hashtag Nadia la boa. Mi batterò perché venga espulsa.

