“ANNA TATANGELO, SEI UN DIAVOLO” – LA FIGLIA DI GIGI D’ALESSIO AL VELENO SULL’EX COMPAGNA DEL PADRE: "E’ CATTIVA E NON E’ STATA CAPACE DI INSTAURARE UN RAPPORTO CON NOI. LA SMETTA DI DIRE CAZZATE SULLA VITA DI MIO PADRE" – POI CANCELLA IL POST PUBBLICATO SU INSTAGRAM

La definisce un diavolo, cattiva, incapace di instaurare un rapporto con lei, figlia del suo compagno. Ilaria D'Alessio, secondogenita del cantante Gigi, nata dal matrimonio con l'ex moglie, risponde alle parole di Anna Tatangelo, che in un'intervista a Vanity Fair aveva parlato della fine della relazione col cantante, raccontando le sue ragioni.

Ilaria non ha apprezzato il punto di vista di Tatangelo e in un lungo post sul suo account Instagram, ora rimosso, ha ribattuto alle parole dell'ex compagna del padre.

"Io ero piccola quello che stava accadendo alla mia famiglia mi era molto chiaro e comunque, qual ora non lo fosse stato, i giornali e le varie riviste gossip mi avrebbero ricordato ogni giorno quello che stava accadendo alla mia famiglia", racconta, "Un periodo tra i più bui della mia di vita e, ovviamente, di una Donna (mia madre) che vedeva il suo castello, i suoi sacrifici e la sua famiglia buttati al vento". "Oggi l'ennesimo articolo da leggere, con l'ennesime ca....e da dover buttare giù... o forse no? Mi sono detta: "in fondo io pure ero troppo piccola per poter parlare... oggi no! Oggi ho 26 anni".

