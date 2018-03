“CHICCHE” DI GOSSIP - FIGA IN FUGA: CLAUDIA GALANTI LASCIA L’ITALIA: TORNA A VIVERE A PARIGI - NUOVA CRISI D’AMORE PER BALOTELLI: E’ FINITA LA SUA STORIA CON LA COMPAGNA CLELIA (DA CUI HA AVUTO IL FIGLIO, LEON) - COSTANZO OSPITA FRANCESCO MONTE - MADDALENA CORVAGLIA SCALDI I MUSCOLI PER “ULTIMATE BEASTMASTER” - SALTA LA SATTA - CAROTE PER ROMANI

melissa satta

Da “Chi”

ECCO PERCHÉ SALTA LA SATTA

Come mai Melissa Satta era assente nell’ultima puntata di “Tiki Taka” dedicata a Davide Astori, il campione della Nazionale e della Fiorentina, scomparso la scorsa domenica? Semplice e triste: pare fosse devastata dal dolore.

BALOTELLI DI NUOVO IN CRISI

Nonostante in campo sia tornato a essere Super-Mario con prestazioni da urlo, Mario Balotelli è in crisi. La storia d’amore con la sua ultima compagna Clelia (dalla quale ha avuto un figlio, Lion) è giunta al capolinea. I due, in questo momento di difficoltà, hanno smesso di parlarsi. La causa? Sarebbe un tradimento di lui…

MARIO BALOTELLI CON IL FIGLIO LION E LA COMPAGNA CLELIA

COSTANZO RIPARTE DA MONTE

Nella prima puntata della nuova edizione del “Maurizio Costanzo show”, il giornalista e conduttore torna in tv e ospita, per la prima volta e dopo lo scandalo all’“Isola dei famosi” per il “canna-gate”, Francesco Monte, ospite insieme con il papà Angelo, per dire la sua verità.

CATTELAN VOLA NEL “CLAN”

Il conduttore Sky Alessandro Cattelan ha lasciato l’agenzia che lo ha portato al successo, per passare sotto la guida della giovane Marta Donà, già agente di Marco Mengoni, ma, soprattutto, intoccabile e adorata nipote di Claudia Mori.

LA GALANTI DICE ADDIO

Ha fatto le ultime valige, ha salutato gli amici più cari senza party né lunghe cene e ha lasciato l’Italia in silenzio. La showgirl Claudia Galanti torna a vivere a Parigi. E torna nella casa dove ha convissuto con il suo ex (?) Arnaud Mimran, insieme con i loro figli. Scelta di vita definitiva.

francesco monte

FORZA, MADDI!

Maddalena Corvaglia scaldi i muscoli. Sylvester Stallone e la produzione di “Ultimate Beastmaster” potrebbero presto convocarla per rappresentare l’Italia, nella prossima edizione del programma tv che è un percorso a ostacoli. Una prova di coraggio e forza. Precedentemente sono stati coinvolti Bianca Balti e Francesco Facchinetti.

alessandro cattelan campagna enel 2017 9

LE CAROTE DEL SENATORE PAOLO ROMANI

Paolo Romani, capogruppo uscente di Forza Italia al Senato, ogni settimana, quando gli impegni politici lo permettono, fa tappa fissa, con la figlia Lucrezia, al mercato all’aperto di Cormano, alle porte di Milano. Il senatore è cliente fisso del banco di frutta e verdura dell’ortolano Domenico, dove acquista regolarmente tre casse di carote freschissime per i cavalli della figlia, appassionata cavallerizza, come la madre Patrizia.

POLITICALLY (S)CORRECT

claudia galanti ex povera

Le tate “parlamentari”

C’è una nuova figura professionale che a Montecitorio potrebbe soppiantare il solito assistente parlamentare del deputato di turno: la “tata parlamentare”. Le mamme in Parlamento sono sempre più numerose, come anche i giovani papà, e quindi la tata esperta di comunicazione politica diventa una vera necessità. Esperta di pannolini e ruttini, ma anche consigliera preparatissima al momento opportuno per giovani onorevoli rampanti. Lo stipendio? Alto.

Le favole del marito della raggi

Non vi azzardate a scrivere che a Roma va tutto male, che la spazzatura ci sommerge e che tra i marciapiedi sfasciati spunta l’erba, perché il marito della Raggi, Andrea Severini, vi considererà complottisti rei di mettere in giro favole metropolitane.

Attenti alle donne

maddalena corvaglia a los angeles con elisabetta canalis 3

Nella confusione generale di queste elezioni, è passata la regola più assurda, che ci ha impedito di indicare due nomi di donna per la Regione. Viva l’8 marzo...

paolo romani (2)