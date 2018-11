“HO 74 ANNI E TU 70 MA SEMBRI MIA NONNA” – SCENE TURCHE AL TRONO OVER DI “UOMINI E DONNE” TRA COPPIE CHE SCOPPIANO, INSULTI IN LIBERTA’ E VECCHIETTI-BANCOMAT: ROMANA DA’ DEL "VISCIDO" AD ANTONIO. ECCO PERCHE’ - ANGELA RIMEDIA IN REGALO UN VIAGGIO DAL CORTEGGIATORE DI GEMMA GALGANI CHE NON LA PRENDE BENISSIMO - VIDEO

Giada Oricchio per www.iltempo.it

Scene turche al Trono Over di “Uomini e Donne”: Luisa è stata bannata da Andrea, Romana dà del viscido ad Antonio per una cena malpagata e Angela preme Romano per la convivenza e perché vorrebbe che fosse il suo uomo-bancomat. E finisce che le tre coppie scoppiano, ma Angela rimedia in regalo un viaggio da Paolo, il corteggiatore di Gemma Galgani che va su tutte le furie”. Non chiamateli nonnini.

Scintille come mai si vedono al Trono Classico di “UominieDonne”. Gli over sono over in tutto: esagerati, passionali, travolgenti. Ma in fondo terribilmente sinceri. Luisa, una donna bella e risoluta, piange per Andrea che non l’ha capita e che l’ha bloccata su Whatsapp. Il battibecco finisce con un “stamm’ bbono” perché Romana le ruba la scena. La signora, figura longilinea, capelli lunghi, vocina da enfisema polmonare e vaga somiglianza con Barbara Bouchet (cit. Tina Cipollari), risponde ad Antonio che l’ha redarguita per una cena finita male:

“Io sono buona e accomodante ma tu sei una persona viscida e squallida, sei un bugiardo” sono le parole soavi che rivolge al cavaliere. È successo che lui l’ha invitata a cena in un ristorante costoso, si è presentato “già mangiato” per spendere meno e lei, visti i prezzi, è voluta uscire così da permettergli di risparmiare. Antonio si è fatto perdonare con un’altra cena, ma ne ha combinata una più grossa: il ristorante era schifoso e al cassiere suo amico ha regalato il cornetto portafortuna che aveva dato a Romana: “Questo verme! In quel ristorante mi sono alzata per rispetto anche se aveva detto che pensava lui al conto.

La seconda volta per farsi fare lo sconto ha regalato al cassiere il mio cornino dicendo ‘che me lo avrebbe ripreso’. Allora io adesso gli restituisco anche questo pensiero così lo può dare al prossimo cassiere”. Trattasi di ca-la-mi-ta da frigorifero. Lui gliela rende e lei lo tampina per tutto lo studio pur di restituire il prezioso cadeau. Romana è fuori di se e con un filo di voce: “E poi l’altra volta hai detto che ci siamo dati baci. Che baci?”, “A stampo”, “Cosa significa? Io sono all’antica e a casa la mia famiglia mi guarda. Ti ho mai baciato con la lingua? Baci con la lingua?? No, sulle labbra. Roba da matti”. Romana conclude: “Guarda, chiudo che mi viene mal di gola, ti do un bacetto perché sei come un papà” e quello feroce: “Ho 74 anni e tu 70 ma sembri mia nonna”.

Maria De Filippi li separa e chiama Angela, nota ai fan del dating show per cercare un uomo che le permetta di levare gli ultimi sfizi prima di morire. Entra Romano perplesso sulla convivenza: “Ci siamo visti quattro volte, mi sembra presto. E poi io ho i miei figli, si sono risentiti quando ho detto ‘purtroppo’, mi sono espresso male”. Ma Angela: “C’ho 70 anni, andiamo piano che vuol dire? Quanto tempo ti serve?”.

In realtà Romano è contrariato perché lei ha un rapporto molto affettuoso con il portafogli. E così si scopre che vuole andare a far le visite in privato e non all’Asl, che vuole viaggiare, che vuole comprare gli extra e migliorare il suo tenore di vita. Romano alla redazione ha ammesso: “Ci sono rimasto male per le continue domande sulle possibilità economiche, parla sempre di soldi e ho cominciato a pensare male”. Gemma Galgani interviene: “Fanno schifo questi discorsi economici” e Tina Cipollari: “Tu stai zitta che sei peggio!”.

Lo studio si ribella al modo di pensare di Angela, per Tina cerca un uomo bancomat e Angela: “Ma Maria, non ho capito. Qui c’è scritto UominieDonne, non Uomini poveri e Donne povere” e Tina: “Non c’è scritto nemmeno adescatrice di uomini ricchi, non c’è scritto Uomini ricchi e Donne sfruttatrici. Sei una riformatrice di menti” e quella ribatte: “Mariaaaa, nella terza età ci vogliono soldi.

Voglio la tranquillità, non credo a due cuori e una capanna. Se ho sbagliato posto non vengo più, non ho bisogno della sediolina”. La De Filippi le fa una domanda: “Per te i soldi ce l’hai giusto? Hai paura che lui si faccia pagare le cose da te?” e Angela ha l’ardire di replicare: “E’ così basilare e scontata questa domanda che mi fai… Non esiste proprio! Ci mancherebbe! Desidero fare quelle cose che non posso fare con i miei soldi. Tina e Gianni parlano così perché guadagnano tanto, facile per loro. Perché non sono ben pagati?

Io voglio fare una crociera, non l’ho mai fatta, voglio andare al concerto di Massimo Ranieri, voglio andare a cena. Ma perché io cosa ho in meno delle altre donne? Comunque Maria, se c’è quest’uomo bene, altrimenti me ne torno a casa. Le privazioni mi fanno soffrire… quante volte sono andata al mercatino a comprarmi le scarpe da 10 euro… non voglio farlo più”. Gemma Galgani sale in cattedra: “Vai a lavare i piatti e ti paghi la crociera, non è un vestito che fa vergognare, ma le tue parole fanno vergognare le donne della mia età. Sono tre mesi che aspetto un esame e vado all’Asl”. Poi fanno a gara a chi ce l’ha più lungo: “Io ho lavato i piatti e i bicchieri” ricorda la Galgani, “Io portavo gli scatoloni”, “E io spalavo la neve”.

Romano è quasi innamorato di Angela: “So perché sei qui, ma mi dà fastidio che mi ripeti sempre dei soldi. Sembra che stai con me solo per quello”, “Ahhh se la metti così allora è finita. Mi hai schiacciata. Maria, allora qui è scritto ‘ipocrisia’. Tina scese qui a prendersi un anello pieno di brillanti” ricorda dimostrando un’ottima memoria Angela e la De Filippi: “Ma era un gioco”. Tina scherzando si dice pronta a regalarle una crociera e quella accetta precisando:

“Romano mi piace tantissimo ma ha una situazione che non va bene, ha due figli. Siete tutti morti di fame qua? Vi state dando la zappa sulle zampe… sulle zampogne… sui piedi. A 70 anni il cuore non c’entra più. Non ho lasciato mio marito anche quando non mi portava soldi a casa”. E’ tutto terribilmente divertente e reale. Gli uomini bubbolano, Noel dall’alto della sua bellezza piazza una massima: “Puoi riempire d’oro certe persone, ma restano sempre povere”. Ma Angela svela un altarino: “Mariaaaa, io combatto contro l’ipocrisia. Dietro le quinte mi danno tutte ragione, ma mi dicono che non posso e non devo dirlo in studio”.

E succede l’imprevedibile: Paolo, cavaliere di Gemma Galgani, afferma serio che le regala 7 giorni a Barcellona. Angela accetta al volo e Gemma sgrana gli occhi esterrefatta: “Non sono d’accordo. Lo meriterebbe chi non ha mai fatto un viaggio, non chi lo pretende”. Subito dopo cala la maschera: “Ma guarda questo. Beh allora invece di inviarmi l’orario del treno, potevi mandarmi il biglietto”. Romano prova a infilarsi nel viaggio, ma Angela lo botola: “Te no perché siamo in una fase di conoscenza e non stiamo insieme” e quello spudorato: “Beh così ci conosciamo meglio”. La puntata finisce con un ballo furioso tra Gemma e Paolo, la musica copre le parole, ma da labiale si capisce: “Ma veramente… ma non ho capito…ma io chi sono?”. Non era quella orgogliosa di pagarsi il biglietto da sola?

