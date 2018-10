“METTI LE LABBRA A CUORICINO E BACIAMI IL CULO” – FEDEZ SI FA UNA FOTO CON LA MOGLIE E DUA LIPA CHIEDENDO AI FAN CHI SIA IL PIÙ SEXY E UN UTENTE LO GELA: “LE MASSE TRASFORMANO I CRETINI IN EROI DI SUCCESSO. OLIO SU TELA” – IL RAPPER MORTO DI FAMA RISPONDE PICCATO CITANDO "AMERICAN PIE", MENTRE QUALCUNO FA NOTARE CHE GLI OCCHI DI CHIARA…

Anna Rossi per www.ilgiornale.it

Chiara Ferragni e Fedez sanno bene come far parlare di loro stessi: il matrimonio, il piccolo Leone, la loro attività. Tutto è sempre sotto gli occhi dei loro fan che ogni giorno li sostengono a colpi di "like". Nel bene e nel male, Fedez e Chiara Ferragni si fanno sempre vedere, non si nascondono nemmeno quando "cadono".

Perché anche per loro non è tutto rose e fiori. Litigi, momenti tristi, qualche difficoltà, ma loro si espongono sempre. E questa volta sono arrivate le critiche.

Tutto è iniziato dopo che Fedez ha condiviso sul suo profilo Instagram con la moglie e due amici: "Chi è più sexy?". Dopo una pioggia di "like" per la simpatica foto, un utente ci ha preso la mano e ci è andato giù pesante: "Le masse trasformano i cretini in eroi di successo". Olio su tela. Ma immediata è arrivata la replica di Fedez: "Metti le labbra a cuoricino e baciami il culo". Pastello a cera su A4. Una botta e risposta piccante, insomma...

